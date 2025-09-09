Армения се справи с Република Ирландия в световните квалификации

Националният отбор на Армения постигна първа победа в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Пред своя публика арменците отказаха Република Ирландия в мач от група F.

Едуард Сперцян откри резултата в полза на домакините от дузпа в допълнителното време на първата част, а Грант-Леон Рамос също се разписа във вратата на "зелените" шест минути след почивката.

Ирландците достигнаха само до един гол чрез Евън Фъргюсън в 57-ата минута, но попадение за домакините на Артур Серобян в 88-ата минута не беше признато заради засада.

Армения е на второ място в класирането с актив от 3 точки, докато Република Ирландия заема четвъртата позиция със само една точка.

В мач от група "D" Азербайджан завърши наравно 1:1 у дома срещу Украйна. Георгий Судаков вкара за гостите в 51-ата минута, но точно 20 минути след това Емин Махмудов изравни.

Двата отбора имат по една точка на трето и четвърто място в класирането.