Армстронг Око-Флекс: Болезнен момент в кариерата ми

Армстронг Око-Флекс бе разочарован от отпадането на Левски в плейофите на Шампионската лига. „Сините“ отстъпиха срещу АЕК Атина с 0:4 във втория мач на стадион „София Агия“, а ирландецът не успя да попречи за третия гол на гърците, когато бе изпреварен от Баранбаш Варга, който отбеляза. Макар че не вкара, ирландецът бе сред най-активните в нападение за шампиона в Първа лига.

"Разочарован съм, тъжен съм за себе си, за клуба. Това беше невероятна възможност да играем в Шампионската лига. Истината е, че клубът не е играл в този турнир от много дълго време и не знам кога ще е следващият път. Силно се надявам отново да стигнем до тази фаза", започна той.

"Бих казал, че това е болезнен момент в кариерата ми, защото бяхме толкова близо. До последния мач бяхме непобедени. Болезнено е да паднеш на последното стъпало. Показахме в първия мач, че можем да играем като равни с равни с тях. Днес мачът беше много труден, ние го загубихме в първите 20 минути. В турнир като Шампионската лига винаги си наказан за по-слаб старт", смята крилото.

"Има големи клубове в Лига Европа, сега обаче не мисля за това, защото преди няколко часа имахме възможността да сме в Шампионската лига и сега няма как да мисля за това. Ще ми трябва време, защото съм разстроен. От утре ще мисля за това", завърши Око-Флекс.