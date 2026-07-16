Арсенал договори трансфера на Христос Цолис срещу рекордните 34 милиона паунда

Арсенал е постигнал споразумение с белгийския Брюж за привличането на гръцкия национал Христос Цолис, съобщава Sky Sports News. Сделката е на стойност 34 милиона паунда и ще се превърне в най-скъпия изходящ трансфер в историята на белгийската Про Лига.

Според информацията 24-годишният офанзивен футболист е приел без колебание офертата на английския шампион, след като е разбрал за интереса на "артилеристите“. Трансферът идва непосредствено след продажбата на Леандро Тросар в турския Бешикташ срещу 17 милиона паунда, като именно Цолис е избраният заместник на белгиеца.

От Sky Sports уточняват, че привличането на гръцкия национал няма връзка с продължаващия интерес на Арсенал към Морган Роджърс.

Цолис впечатли с изявите си през миналия сезон, записвайки 17 гола и 23 асистенции в 36 шампионатни мача за Брюж. Освен като ляво крило, той може да действа и зад нападателя – роля, която често изпълняваше и Тросар в състава на Микел Артета.

Бившият помощник-треньор на Брюж Хайк Милкон определи гърка като универсален футболист, който е най-опасен, когато се движи към централните зони и атакува пространствата около наказателното поле. Той подчерта още отличната физическа подготовка на Цолис, който рядко пропуска мачове заради контузии и поддържа високо ниво дори при натоварен цикъл от срещи.

С този трансфер Арсенал не само запълва празнината, оставена от Тросар, но и се сдобива с един от най-резултатните футболисти в белгийското първенство, който ще има възможност да направи следващата голяма крачка в кариерата си във Висшата лига.