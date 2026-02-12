Арсенал спечели само точка в гостуването си на Брентфорд

Последният мач от 26-ия кръг на Висшата лига противопостави Брентфорд и Арсенал, а лондонският сблъсък завърши при равенство 1:1. "Артилеристите" пропуснаха добра възможност да увеличат преднината си на върха в таблицата.

Единственият точен удар за първото полувреме на стадион "Брентфорд Къмюнити" в Лондон дойде в 22-ата минута, когато Давид Рая се справи с удар на Игор Тиаго.

След почивката възпитаниците на Микел Артета откриха резултата. Нони Мадуеке засече с глава центриране в наказателното поле на Пиеро Инкапие.

Домакините възобновиха равенството десет минути по-късно. Дълъг тъч в наказателното поле на гостите отиде точно на главата на Сеп ван ден Берг. Защитникът отклони топката към Кийн Люис-Потър, който оформи крайния резултат.

Арсенал остава на върха в класирането с актив от 57 пункта. Брентфорд заема 7-ото място в подреждането с 40 точки.