Арсенал увеличава заплатата на един от ключовите си играчи

Арсенал ще подобри договора и заплатата на вратаря си Давид Рая, съобщава BBC във вторник. Лондонският клуб се е съгласил да промени условията на контракта на 30-годишния страж.

Споразумението между двете страни ще остане непроменено до 2028 година и ще съдържа опция за удължаване. Възнаграждението му ще се увеличи значително, като в момента испанският национал печели около 100 000 паунда на седмица.

Рая се присъедини към Арсенал от Брентфорд през 2023 година. Той има седем участия във Висшата лига през този сезон, като е допуснал три гола.

"Артилеристите" заемат първо място в класирането с 16 точки.