БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал увеличава заплатата на един от ключовите си играчи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Споразумението между двете страни ще остане непроменено до 2028 година и ще съдържа опция за удължаване.

Давид Рая
Снимка: БТА
Слушай новината

Арсенал ще подобри договора и заплатата на вратаря си Давид Рая, съобщава BBC във вторник. Лондонският клуб се е съгласил да промени условията на контракта на 30-годишния страж.

Споразумението между двете страни ще остане непроменено до 2028 година и ще съдържа опция за удължаване. Възнаграждението му ще се увеличи значително, като в момента испанският национал печели около 100 000 паунда на седмица.

Рая се присъедини към Арсенал от Брентфорд през 2023 година. Той има седем участия във Висшата лига през този сезон, като е допуснал три гола.

"Артилеристите" заемат първо място в класирането с 16 точки.

#Давид Рая #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите три дни
2
Учебните заведения в Несебър минават в онлайн обучение в следващите...
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
3
Внимание! Червен код за опасно време във вторник
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
4
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
5
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Има наводнения в ниските части на село Лозенец, съобщиха от Община Царево
6
Има наводнения в ниските части на село Лозенец, съобщиха от Община...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Европейски футбол

Винченцо Монтела: Очакват ни два ключови мача
Винченцо Монтела: Очакват ни два ключови мача
Жорди Алба ще сложи край на кариерата си Жорди Алба ще сложи край на кариерата си
Чете се за: 01:30 мин.
Гатузо за призива за бойкот на мача с Израел: Нищо не можем да направим Гатузо за призива за бойкот на мача с Израел: Нищо не можем да направим
Чете се за: 02:27 мин.
В Барса се надяват Ямал да е на разположение за Ел Класико В Барса се надяват Ямал да е на разположение за Ел Класико
Чете се за: 01:10 мин.
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Хари Кейн: Не съм сигурен дали ще се завърна във Висшата лига Хари Кейн: Не съм сигурен дали ще се завърна във Висшата лига
Чете се за: 04:27 мин.

Водещи новини

"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с фенерче": Пети ден без ток в Брезнишко
"Лека-полека в тъмното: Кога със свещица, кога с...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР) "Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Главен комисар Джартов за ситуацията в страната: Няма критични точки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Министър Иванов: В Елените има данни за съществени пропуски
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ