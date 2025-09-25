Арсенал заключи важен играч до 2030 г.

Защитникът на Арсенал Уилям Салиба се съгласи на удължаване на договора си, съобщава информационната агенция PA. Новият договор на френския национал е за пет години и ще бъде валиден до 2030 г.

Предишният договор на Салиба трябваше да изтече през 2027 година, като впечатляващата му форма привлече интерес от Реал Мадрид и "артилеристите" побързаха да обвържат играча с нов дългосрочен контракт.

24-годишният футболист се присъедини към Арсенал от Сент Етиен през юли 2019 г, но беше преотстъпен обратно на клуба от Лига 1 за следващия сезон, преди да играе временно за френските отбори Ница и Марсилия. Оттогава той се превърна в ключов играч на стадион „Емирейтс“, отбелязвайки седем гола в 139 мача във всички състезания.

Централният защитник направи своя международен дебют през март 2022 г. и има 28 мача за Франция.

Арсенал, който е втори в класирането на Висшата лига - на пет точки зад лидера Ливърпул, гостува на Нюкасъл в неделя.