Аржентина надви Ангола в приятелски мач

от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Двубоят бе част от празненствата по случай националния празник на Ангола – 11 ноември, когато страната отбелязва своята независимост.

Лионел Меси Лаутаро Мартинес Аржентина
Снимка: БТА
Световният шампион Аржентина се наложи с 2:0 като гост на Ангола в приятелски мач, игран в Луанда. Първото попадение дойде две минути преди края на първото полувреме, когато Лисандро Мартинес реализира след асистенция на Лионел Меси.

Вратарят на домакините, Уго Маркеш, направи няколко решителни намеси, включително след опит за гол на Меси, но не успя да предотврати първото попадение.

След почивката Аржентина продължи да доминира, а в 82-ата минута Мартинес отново асистира на Меси, който оформи крайното 2:0.

Двубоят бе част от празненствата по случай националния празник на Ангола – 11 ноември, когато страната отбелязва своята независимост.

