БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Аспарух Аспарухов: Нашата група е една от най-оспорваните

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Националите се подготвят с пълна сила за световното първенство във Филипините.

Аспарух Аспарухов
Слушай новината

Вече сме фокусирани върху мачовете от световното първенство. Готови сме, напрежението не е нещо ново за нас. Това каза волейболният национал Аспарух Аспарухов в навечерието на световното първенство във Филипините между 12 и 28 септември. "Трикольорите" започват участието си в груповата фаза на шампионата на 13 септември срещу Германия.

"Първите две седмици бяха много тежки, свършихме доста работа - техническа и физическа. Сега сменихме режима на работа. Вече сме фокусирани върху мачовете от световното първенство. Готови сме, напрежението не е нещо ново за нас. Старая се да подкрепям съотборниците, особено по-младите. Старая се да давам максимума за отбора. В предишните години се опитах да науча максимално много от по-големите. Радвам се, че имах този шанс", коментира Аспарухов в интервю пред официалния сайт на БФВолейбол.

Той очаква тежки мачове за България на световното първенство, но е оптимист за бъдещето на отбора под ръководството на треньора Джанлоренцо Бленджини.

"Бленджини смени системата на игра - трябва да реагираме по определен начин в трудни моменти. Все още сме далеч от това, което трябва да бъде, но Бленджини промени доста от манталитета на отбора. Младите в състава също допринесоха. Съвкупността от всичко това може да ни донесе резултата в бъдеще. На световното първенство отборите вече са сработени. Очаквам всеки един мач да е труден. Тимовете са добри на всякакво ниво. Нашата група е една от най-оспорваните. Трябва да излезем с добра игра и характер във важните моменти. По-младите са играли на важни форуми. Напрежението не е като при мъжете, но знаят как стоят нещата. Имаме предимство от гледна точка на това, че съставът е млад и е по-издръжлив физически от противниците. Трябва да издържим в няколко мача, не само в един", каза още Аспарух Аспарухов.

Селекционерът Бленджини включи 10 дебютанти в състава на България за предстоящия Мондиал 2025.

Свързани статии:

Волейболните национали заминаха за Япония
Волейболните национали заминаха за Япония
В Токио „лъвовете“ ще изиграят няколко контролни срещи.
Чете се за: 01:32 мин.
#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Аспарух Аспарухов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
3
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан"...
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
4
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Земетресение край Сливен
5
Земетресение край Сливен
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали, ранените са над 2800
6
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали,...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
6
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив

Още от: Национални отбори

Волейболните национали вече тренират в Токио
Волейболните национали вече тренират в Токио
България завърши на десето място на световното по волейбол за мъже под 21 години България завърши на десето място на световното по волейбол за мъже под 21 години
Чете се за: 01:05 мин.
Волейболните национали заминаха за Япония Волейболните национали заминаха за Япония
Чете се за: 01:32 мин.
България ще се бори за 9-ото място на световното първенство по волейбол за мъже до 21 г. България ще се бори за 9-ото място на световното първенство по волейбол за мъже до 21 г.
Чете се за: 01:30 мин.
Джанлоренцо Бленджини посочи избраниците си за световното първенство Джанлоренцо Бленджини посочи избраниците си за световното първенство
Чете се за: 00:45 мин.
България U21 излиза срещу Япония за разпределението на местата от 9-о до 12-о на световното по волейбол България U21 излиза срещу Япония за разпределението на местата от 9-о до 12-о на световното по волейбол
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ) Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ