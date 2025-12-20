Аспарух Аспарухов отбеляза 19 точки при победа на Шлепск в Полша

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов и неговият Шлeпск Малов (Сувалки) постигнаха трета победа в полското първенство. Тимът на българина се справи у дома с Барком Кажани (Лвов) с 3:1 (25:20, 25:23, 22:25, 25:20) в мач от 13-ия кръг.

Аспарухов изигра страхотен двубой и се отличи с 19 точки (2 аса, 1 блок, 62% ефективност в атака, 11% перфектно и 48% позитивно посрещане - +10).

Диагоналът Бартош Филипяк бе най-резултатен за Сувалки с 26 точки (1 ас, 3 блока, 67% ефективност в атака - +21). Бразилецът Енрике Онорато добави още 13 точки (1 блок, 48% ефективност ва така, 33% перфектно и 42% позитивно посрещане - +8).

Най-резултатен за гостите бе Иля Ковальов с 20 точки (1 ас, 2 блока, 47% ефективност в атака - 47% позитивно посрещане - +16). Васил Тупчий реализира 19 точки (2 аса, 1 блок, 67% ефективност в атака - +14). Бившият волейболист на Левски Юлиус Фиркал добави още 18 точки (1 ас, 61% ефективност в атака, 34% позитивно посрещане - +12).