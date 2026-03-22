Астън Вила затвърди мястото си в Топ 4

Астън Вила постигна важна победа с 2:0 над Уест Хям в мач от Висшата лига и затвърди позицията си в челната четворка.

Джон Макгин даде тон за успеха още в 15-ата минута, а след почивката Оли Уоткинс удвои и подпечата трите точки за домакините. Така бирмингамци вече имат солиден аванс пред преследвачите си, включително Ливърпул.

Ситуацията при Уест Хям остава тежка – тимът е в зоната на изпадащите.

В друг двубой Тотнъм претърпя болезнено поражение с 0:3 у дома от Нотингам Форест. Игор Жезус откри в края на първата част, а след паузата Морган Гибс-Уайт и Тайво Авонии довършиха домакините.

Лондончани продължават да се намират в опасна близост до изпадащите, докато Нотингам Форест направи важна крачка нагоре в класирането.