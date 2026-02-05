АСВЕЛ спря негативната си серия в Евролигата

АСВЕЛ Лион-Вильорбан спечели гостуването си на италианския Виртус Болоня с 80:70 в последния мач от 26-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже. С победата френският тим прекъсна негативната си серия в надпреварата, но остава последен, 20-и във временното класиране със 7 успеха и 19 поражения. Отборът от Болоня заема 12-а позиция с баланс 12-14.

Начело в подреждането е защитаващият титлата си Фенербахче с 18 победи и 7 загуби, а втори и трети са съответно Олимпиакос и Апоел Тел Авив.

АСВЕЛ Лион-Вильорбан изигра по-добро първо полувреме, но изгуби голяма част от преднината си в третата част и водеше само с точка - 55:54 след 30 минути игра. Гостите обаче не изпуснаха инициативата в последния период и стигнаха до успеха.

Глин Уотсън допринесе за победата на френския състав с 19 точки, 3 борби и 5 асистенции, а за Виртус Болоня Карсън Едуардс завърши с 20 точки, 3 борби и 4 асистенции.

Срещите от 27-ия кръг в Евролигата предстоят тази вечер и в петък, като утре Олимпиакос на Александър Везенков приема Виртус Болоня.