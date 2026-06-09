Аталанта приключи взаимоотношенията си с Рафаеле Паладино

Аталанта остана без треньор. Италианците се разделиха с Рафаеле Паладино, съобщиха официално от клуба. Той пое бергамаските през ноември миналата година.

Треньорът е работил преди това в Монца и Фиорентина, но завърши с Аталанта на седмо място в крайното класиране, като тимът се класира за Лигата на конференциите. Бергамаските отпаднаха и на осминафиланите на Шампионската лига след две тежки загуби от Байерн Мюнхен - 1:6 и 1:4.

41-годишният Паладино бе назначен на поста през ноември като заместник на уволнения Иван Юрич, с който тимът направи най-слабия старт за сезона в последните 11 години. Паладино имаше договор до лятото на 2027 година, но не успя да се справи с големите изисквания. Заедно с треньора напуска и целият му екип, както и първият му асистент Стефано Читерио.