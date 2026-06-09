БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на нов...
Чете се за: 03:17 мин.
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
Чете се за: 01:17 мин.
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Аталанта приключи взаимоотношенията си с Рафаеле Паладино

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Италианците ще си търсят нов старши треньор.

Аталанта приключи взаимоотношенията си с Рафаеле Паладино
Снимка: БТА
Слушай новината

Аталанта остана без треньор. Италианците се разделиха с Рафаеле Паладино, съобщиха официално от клуба. Той пое бергамаските през ноември миналата година.

Треньорът е работил преди това в Монца и Фиорентина, но завърши с Аталанта на седмо място в крайното класиране, като тимът се класира за Лигата на конференциите. Бергамаските отпаднаха и на осминафиланите на Шампионската лига след две тежки загуби от Байерн Мюнхен - 1:6 и 1:4.

41-годишният Паладино бе назначен на поста през ноември като заместник на уволнения Иван Юрич, с който тимът направи най-слабия старт за сезона в последните 11 години. Паладино имаше договор до лятото на 2027 година, но не успя да се справи с големите изисквания. Заедно с треньора напуска и целият му екип, както и първият му асистент Стефано Читерио.

#Серия А 2026/2027 #Рафаеле Паладино # ФК Аталанта

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно има гонки
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
3
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от катастрофата на "Челопешко шосе" пред БНТ
4
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от...
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с 30-километров линеен парк
5
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с...
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе"
6
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Футбол

Радостин Любомиров и Велизар Димитров преди старта на Мондиал 2026: Очакват ни 104 мача и много емоции
Радостин Любомиров и Велизар Димитров преди старта на Мондиал 2026: Очакват ни 104 мача и много емоции
Мондиал 2026: Оставащи билети и рекордни цени Мондиал 2026: Оставащи билети и рекордни цени
Чете се за: 02:00 мин.
Близо 20 хиляди евро събра благотворителният футболен турнир в Бургас в подкрепа на деца на починали служители на МВР Близо 20 хиляди евро събра благотворителният футболен турнир в Бургас в подкрепа на деца на починали служители на МВР
Чете се за: 02:50 мин.
Джейдън Нелсън заменя контузения Марсело Флорес в състава на Канада за Мондиал 2026 Джейдън Нелсън заменя контузения Марсело Флорес в състава на Канада за Мондиал 2026
Чете се за: 01:42 мин.
СА МВР приключи с победа участието си в груповата фаза на Шампионската лига по плажен футбол СА МВР приключи с победа участието си в груповата фаза на Шампионската лига по плажен футбол
Чете се за: 01:17 мин.
Кристъл Палас е близо до назначението на Пиер Саж за наследник на Оливер Гласнер Кристъл Палас е близо до назначението на Пиер Саж за наследник на Оливер Гласнер
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета" 100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета"
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8% Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов поема поста След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов поема поста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Военният министър: Не предвиждаме предоставянето на повече...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн: България...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Нови нарушения в Баба Алино: Откриха два незаконни сондажа за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
НАСА показа кадри на Южното сияние, заснети от Космоса
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ