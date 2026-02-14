БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно...
Чете се за: 17:00 мин.
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението...
Чете се за: 05:15 мин.
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Аталанта се справи с Лацио

"Богинята" все още няма поражение през 2026 година.

аталанта справи лацио
Аталанта се наложи с 2:0 като гост над Лацио в среща от 25-ия кръг в шампионата на Италия.

Едерсон изведе бергамаските напред в резултата след попадение от дузпа в 41-ата минута, а Никола Залевски след асистенция на Лоренцо Бернаскони оформи крайния резултат след точно един час игра.

Аталанта все още няма поражение през 2026 година и спечели шест от последните си осем двубоя, изкачвайки се на шесто място в класирането в Серия А с актив от 42 точки. Лацио има само един успех от последните си седем двубоя пред собствена публика и заема осма позиция с 33 пункта.

По-късно тази вечер Интер Милано приема Ювентус в дербито на кръга.

#Серия А 2025/26 # ФК Аталанта #ФК Лацио

