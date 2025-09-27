БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Атлетико разби Реал в паметно мадридско дерби

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Страхотен мач в столицата на Испания.

Хулиан Алварес
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Атлетико Мадрид поднесе истинска футболна буря и разгроми Реал Мадрид с 5:2 на "Метрополитано" в голямото столично дерби от седмия кръг на Ла Лига. Тимът на Диего Симеоне не само прекъсна серията от шест поредни победи на "белия балет", но и му нанесе първа загуба за сезона, с което затвърди доминацията си в директните сблъсъци в последните две шампионатни кампании.

След като бе допуснал едва три гола от началото на първенството, Реал инкасира цели пет попадения, демонстрирайки сериозни колебания в дефанзивен план. Атлетико, от своя страна, изигра един от най-силните си мачове под ръководството на Чоло Симеоне в последните сезони.

Въпреки поражението, Реал Мадрид остава лидер в класирането с 18 точки, но преднината им пред Барселона е само 2 точки, при това с мач повече. Атлетико Мадрид вече е четвърти с 12 точки и мач в аванс, което му дава шанс да се приближи още повече до върха.

Хулиан Алварес бе звездата на вечерта с две попадения за „дюшекчиите“, а Антоан Гризман сложи точка на голова си суша в Ла Лига с красиво попадение в края. Александър Сьорлот също се разписа с важен гол с глава, а Льо Норман откри резултата в 14-ата минута с впечатляващо изпълнение от малък ъгъл.

Реал Мадрид също имаше своите моменти – Килиан Мбапе възстанови равенството в 25-ата минута, а малко след това Арда Гюлер отбеляза за 1:2 след асистенция от Винисиус Жуниор. Турският талант обаче се превърна и в негативен герой, след като в 50-ата минута извърши нарушение в наказателното поле, довело до дузпа, реализирана от Алварес за 3:2.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Атлетико Мадрид #ФК Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
2
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
3
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
4
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
5
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
6
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Европейски футбол

Първа загуба за Ливърпул
Първа загуба за Ливърпул
Манчестър Сити постигна разгромен успех в домакинството си на Бърнли Манчестър Сити постигна разгромен успех в домакинството си на Бърнли
Чете се за: 01:37 мин.
Борусия Дортмунд продължава преследването на Байерн Борусия Дортмунд продължава преследването на Байерн
Чете се за: 02:30 мин.
Два гола на Игор Тиаго помогнаха на Брентфорд да победи Манчестър Юнайтед Два гола на Игор Тиаго помогнаха на Брентфорд да победи Манчестър Юнайтед
Чете се за: 01:40 мин.
Уест Хем освободи треньора Греъм Потър и назначи Нуно Еспирито Санто Уест Хем освободи треньора Греъм Потър и назначи Нуно Еспирито Санто
Чете се за: 01:17 мин.
Михаел Мурийо вкара в добавеното време за победа на Олимпик Марсилия срещу Страсбург Михаел Мурийо вкара в добавеното време за победа на Олимпик Марсилия срещу Страсбург
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол "Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с...
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ден за размисъл в Молдова: Как работят мрежите за руска пропаганда...
Чете се за: 06:42 мин.
По света
Дронове над най-голямата военна база в Дания: Среща на началниците...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ