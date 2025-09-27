Атлетико разби Реал в паметно мадридско дерби

Атлетико Мадрид поднесе истинска футболна буря и разгроми Реал Мадрид с 5:2 на "Метрополитано" в голямото столично дерби от седмия кръг на Ла Лига. Тимът на Диего Симеоне не само прекъсна серията от шест поредни победи на "белия балет", но и му нанесе първа загуба за сезона, с което затвърди доминацията си в директните сблъсъци в последните две шампионатни кампании.

След като бе допуснал едва три гола от началото на първенството, Реал инкасира цели пет попадения, демонстрирайки сериозни колебания в дефанзивен план. Атлетико, от своя страна, изигра един от най-силните си мачове под ръководството на Чоло Симеоне в последните сезони.

Въпреки поражението, Реал Мадрид остава лидер в класирането с 18 точки, но преднината им пред Барселона е само 2 точки, при това с мач повече. Атлетико Мадрид вече е четвърти с 12 точки и мач в аванс, което му дава шанс да се приближи още повече до върха.

Хулиан Алварес бе звездата на вечерта с две попадения за „дюшекчиите“, а Антоан Гризман сложи точка на голова си суша в Ла Лига с красиво попадение в края. Александър Сьорлот също се разписа с важен гол с глава, а Льо Норман откри резултата в 14-ата минута с впечатляващо изпълнение от малък ъгъл.

Реал Мадрид също имаше своите моменти – Килиан Мбапе възстанови равенството в 25-ата минута, а малко след това Арда Гюлер отбеляза за 1:2 след асистенция от Винисиус Жуниор. Турският талант обаче се превърна и в негативен герой, след като в 50-ата минута извърши нарушение в наказателното поле, довело до дузпа, реализирана от Алварес за 3:2.