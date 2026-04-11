Байер Леверкузен удари Борусия Дортмунд като гост и заплете битката за Топ 4

Байер Леверкузен постигна ценна победа с 1:0 като гост на Борусия Дортмунд в мач от германската Бундеслига и направи сериозна крачка в битката за място в Шампионската лига.

Единственото попадение в срещата падна в 42-ата минута, когато Роберт Андрих се възползва от грешка в изнасянето на топката и с мощен удар от дистанция не остави шансове на вратаря Грегор Кобел.

Двубоят започна по-активно за домакините, които упражниха натиск в началните минути, но така и не успяха да материализират превъзходството си. Най-чистото положение за „жълто-черните“ през първата част дойде в 17-ата минута, когато удар на Свенсон бе изчистен от голлинията.

С напредването на времето гостите изравниха играта и се възползваха от колебанията в състава на Дортмунд, за да нанесат решаващия си удар малко преди почивката.

През втората част тимът на Борусия Дортмунд опита да стигне до изравняване, но срещна добре организирана защита. Най-близо до гола бе Серу Гираси, който нацели гредата в 83-ата минута. Малко по-късно и Патрик Шик застраши вратата на домакините, но Кобел реагира отлично.

В заключителните минути "жълто-черните“ натиснаха своя съперник, но Леверкузен устоя на натиска и запази минималния си аванс.

След поражението Борусия Дортмунд остава на втората позиция с 64 точки, на 9 зад лидера Байерн Мюнхен, който е и с мач по-малко. Байер Леверкузен заема петото място с 52 точки и е само на една от зоната, даваща право на участие в Шампионската лига.