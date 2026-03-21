Байерн Мюнхен докосва нова титла в Германия

Байерн Мюнхен разгроми Унион Берлин с 4:0 като домакин в 27-ия кръг на Първа Бундеслига. Баварците не срещнаха затруднения и поведоха с два гола още преди почивката – Майкъл Олисе откри резултата в 43-ата минута, а в добавеното време Серж Гнабри удвои.

След почивката Хари Кейн направи резултата 3:0 в 49-ата минута, а Гнабри оформи крайното 4:0 в 67-ата. Байерн остава непобеден в 12 поредни мача и е близо до 34-та титла на Германия със 70 точки, докато Борусия Дортмунд изостава на 12 пункта. Унион е на десета позиция с 31 точки.

В друг мач от кръга Байер Леверкузен направи зрелищно 3:3 като гост на Хайденхайм. „Аспирините“ водеха с 2:0 след голове на Малик Тилман и Патрик Шик, но домакините изравниха чрез Хенес Беренс и Марвин Перингер от дузпа в 72-ата минута. Шик даде нов аванс за гостите, но Перингер оформи крайното равенство в 85-ата. Байер Леверкузен е шести с 46 точки, Хайденхайм е 18-ти.

Кьолн завърши 3:3 срещу Борусия Мьонхенгладбах в намален състав. Йенс Кастроп откри за гостите, след което Саид Ел Мала и Рагнар Ахе обърнаха резултата за „козлите“. Филип Сандер изравни за Мьонхенгладбах, Кастроп отново изведе гостите напред, а Ерик Мертел оформи крайното 3:3, но бе изгонен секунди след гола. Мьонхенгладбах е 12-ти с 29 точки, Кьолн 15-ти с 26.

Волфсбург загуби с 0:1 от Вердер Бремен след гол на Джъстин Нийнма в 67-ата минута. Мориц Йенц получи червен картон в добавеното време. Волфсбург е 17-ти с 21 точки, Вердер – 13-ти с 28.