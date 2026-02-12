БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

Байерн Мюнхен е на полуфинал за Купата на Германия

Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Баварците се наложиха с 2:0 над РБ Лайпциг на „Алианц Арена“.

Байерн Мюнхен
Снимка: БТА
Байерн Мюнхен отново е сред четирите най-добри в турнира за Купата на Германия. Баварците се наложиха с 2:0 над РБ Лайпциг на „Алианц Арена“ и за първи път от шест години насам си осигуриха място на полуфиналите – етап, който дълго време им убягваше.

Началото обаче не беше спокойно за домакините. Още в четвъртата минута Лайпциг прати топката в мрежата чрез Кристоф Баумгартнер, но попадението бе отменено заради засада. Гостите показаха, че няма да бъдат статисти, а в 62-ата минута дори разтресоха гредата.

Точно тогава Байерн нанесе своя удар. В рамките на три минути мюнхенци решиха всичко. Първо Хари Кейн бе точен от дузпа, отсъдена след нарушение на вратаря Маартен Вандевоорд срещу Йосип Станишич. Малко по-късно Майкъл Олисе се реваншира за пропуск, като изведе Луис Диас, който удвои и сложи точка на интригата.

Отборът на Венсан Компани показа търпение и ефективност – качества, които често липсваха в последните кампании за купата. След три поредни отпадания във втория кръг в предишни сезони и само едно достигане до четвъртфиналите, Байерн най-сетне прекъсна неприятната серия. За последно клубът бе на тази фаза през требъл-сезона 2019/2020, когато вдигна трофея.

Сега лидерът в Бундеслигата се присъединява към Щутгарт, Байер Леверкузен и Фрайбург в битката за финала.

#Купа на Германия по футбол 2025/26 #ФК Байерн Мюнхен

