БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението...
Чете се за: 05:15 мин.
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Байерн Мюнхен подхвана нова положителна серия в Бундеслигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Баварците с класика срещу Вердер.

Байерн Мюнхен подхвана нова положителна серия в Бундеслигата
Снимка: БТА
Слушай новината

Лидерът в класирането на Бундеслигата Байерн Мюнхен възстанови на шест точки преднината си пред втория Борусия Дортмунд след успех с 3:0 при гостуването на Вердер Бремен в мач от 22-рия кръг на германския шампионат.

Баварци решиха мача с два гола в рамките на три минути в средата на първата част. В 22-рата минута Хари Кейн откри от дузпа, която бе отсъдена за нарушение срещу Ленарт Карл. Малко след подновяването на играта английският национал реализира и втори гол, този път след асистенция на Луис Диас.

През второто полувреме Байерн продължи да бъде по-добрият отбор на терена и в 70-ата минута Леон Горецка оформи крайното 3:0 след подаване на влезлия секунди по-рано в игра Алфонсо Дейвис.

С победата Байерн вече има 57 точки, а Вердер е на 16-о място с 19 пункта.

Убедителен успех записа и тимът на Байер Леверкузен, който взе с 4:0 домакинството си на Санкт Паули.

Джарел Куанса и Патрик Шик реализираха два гола за "аспирините" в рамките на 60 секунди през първото полувреме, а през второто Едмонд Тапсоба и Ернест Поку също се разписаха.

Байер е с 39 точки на четвъртото място в класирането, а на шест пред тях е Хофенхайм, който спечели с 3:0 домакинството си на Фрайбург.

Два гола на тима на Хофенхайм бяха отменени през първото полувреме, но през второто домакините не оставиха съмнение, че са по-добрият от двата отбора. Фисник Аслани откри още в 46-ата минута, а пет след това Озан Кабак покачи на 2:0.

В добавеното време Валентен Жендри, който влезе като резерва, също се разписа за крайното 3:0.

Айнтрахт Франкфурт излезе на седмо място в класирането след домакинска победа с 3:0 над Борусия Мьонхенгладбах.

Натаниел Браун и Аюб Амаймуни дадоха солиден аванс на Айнтрахт още през първото полувреме, а четвърт час преди края Ансгар Кнауф добави и трети гол за "орлите".

В последния мач от кръга, игран този следобед, Хамбургер ШФ направи обрат и спечели с 3:2 при домакинството си на Унион Берлин.

Столичани поведоха в 28-мата минута чрез Леополд Куерфелд, който бе точен от дузпа, но до почивката Рансфорд Кьонихсдорфер и Николас Капалдо изведоха Хамбургер напред в резултата.

Нов гол на Кьонинхсдорфер в 82-рата минута даде спокойствие на феновете на домакините, а сърбинът Андрей Илич само оформи крайния резултат в 89-ата минута.

#Бундеслига 2025/2026 #ФК Вердер Бремен #ФК Байерн Мюнхен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
2
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?
3
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
4
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на Калушев за обучение
5
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в Милано/Кортина
6
Шестима българи влизат в битки за нови силни резултати в...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: Футбол

Арда Кърджали достигна до трудна победа у дома срещу Славия
Арда Кърджали достигна до трудна победа у дома срещу Славия
Фиорентина отказа Комо в Серия А Фиорентина отказа Комо в Серия А
Чете се за: 00:47 мин.
Александър Александров: Трябва да върнем настроението на отбора Александър Александров: Трябва да върнем настроението на отбора
Чете се за: 01:17 мин.
Христо Янев: Посвещавам победа на хората, които вярват в нас Христо Янев: Посвещавам победа на хората, които вярват в нас
Чете се за: 01:57 мин.
ЦСКА постигна втора победа над ЦСКА 1948 в рамките на четири дни ЦСКА постигна втора победа над ЦСКА 1948 в рамките на четири дни
Чете се за: 02:00 мин.
Тотнъм назначи хърватин за треньор до края на сезона Тотнъм назначи хърватин за треньор до края на сезона
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава за постоянно в ареста, увличал се по будизма
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава за...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ) Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ)
Чете се за: 03:20 мин.
Латинска Америка
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и партньорството Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и партньорството
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен Две години след смъртта на Навални: Пет западни страни смятат, че е бил отровен
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Всичко е любов: София е в празнично настроение за 14 февруари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Локомотив се запали на товарната гара в Русе
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ