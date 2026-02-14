Байерн Мюнхен подхвана нова положителна серия в Бундеслигата

Лидерът в класирането на Бундеслигата Байерн Мюнхен възстанови на шест точки преднината си пред втория Борусия Дортмунд след успех с 3:0 при гостуването на Вердер Бремен в мач от 22-рия кръг на германския шампионат.

Баварци решиха мача с два гола в рамките на три минути в средата на първата част. В 22-рата минута Хари Кейн откри от дузпа, която бе отсъдена за нарушение срещу Ленарт Карл. Малко след подновяването на играта английският национал реализира и втори гол, този път след асистенция на Луис Диас.

През второто полувреме Байерн продължи да бъде по-добрият отбор на терена и в 70-ата минута Леон Горецка оформи крайното 3:0 след подаване на влезлия секунди по-рано в игра Алфонсо Дейвис.

С победата Байерн вече има 57 точки, а Вердер е на 16-о място с 19 пункта.

Убедителен успех записа и тимът на Байер Леверкузен, който взе с 4:0 домакинството си на Санкт Паули.

Джарел Куанса и Патрик Шик реализираха два гола за "аспирините" в рамките на 60 секунди през първото полувреме, а през второто Едмонд Тапсоба и Ернест Поку също се разписаха.

Байер е с 39 точки на четвъртото място в класирането, а на шест пред тях е Хофенхайм, който спечели с 3:0 домакинството си на Фрайбург.

Два гола на тима на Хофенхайм бяха отменени през първото полувреме, но през второто домакините не оставиха съмнение, че са по-добрият от двата отбора. Фисник Аслани откри още в 46-ата минута, а пет след това Озан Кабак покачи на 2:0.

В добавеното време Валентен Жендри, който влезе като резерва, също се разписа за крайното 3:0.

Айнтрахт Франкфурт излезе на седмо място в класирането след домакинска победа с 3:0 над Борусия Мьонхенгладбах.

Натаниел Браун и Аюб Амаймуни дадоха солиден аванс на Айнтрахт още през първото полувреме, а четвърт час преди края Ансгар Кнауф добави и трети гол за "орлите".

В последния мач от кръга, игран този следобед, Хамбургер ШФ направи обрат и спечели с 3:2 при домакинството си на Унион Берлин.

Столичани поведоха в 28-мата минута чрез Леополд Куерфелд, който бе точен от дузпа, но до почивката Рансфорд Кьонихсдорфер и Николас Капалдо изведоха Хамбургер напред в резултата.

Нов гол на Кьонинхсдорфер в 82-рата минута даде спокойствие на феновете на домакините, а сърбинът Андрей Илич само оформи крайния резултат в 89-ата минута.