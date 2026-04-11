Байерн с голов рецитал срещу Санкт Паули и нов рекорд в Бундеслигата

Байерн Мюнхен постигна категорична победа с 5:0 при гостуването си на Санкт Паули в мач от 29-ия кръг на германската Бундеслига и направи още една уверена крачка към шампионската титла.

FC Bayern beat Bundesliga goals scored record (101) by hitting 106 goals this season under Vincent Kompany.



There are also 5 more games to go.



After 53 years, 9 months, 2 weeks and 1 day… the record has been broken. pic.twitter.com/98Q53R7Wps — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2026

С успеха баварците увеличиха преднината си на върха до 12 точки пред втория в класирането Борусия Дортмунд, който по-рано през деня допусна поражение от Байер Леверкузен.

Срещата в Хамбург започна отлично за гостите, които откриха резултата още в деветата минута чрез Джамал Мусиала. Попадението се оказа историческо, тъй като бе под номер 101 за Байерн от началото на сезона и изравни клубния рекорд по голове в рамките на една кампания в Бундеслигата.

След почивката шампионите продължиха да доминират и в 53-ата минута Леон Горецка реализира второто попадение, с което Байерн подобри собственото си върхово постижение, датиращо от сезон 1971/1972.

До края на двубоя Майкъл Олисе, Николас Джаксън и Рафаел Герейро също се разписаха, оформяйки убедителния успех за тима от Мюнхен.

Санкт Паули, от своя страна, продължи негативната си серия без победа и остава в опасната зона, заемайки място за плейоф за оцеляване. Тимът от Хамбург е с две точки зад Кьолн и има крехък аванс от четири пред Волфсбург.

При запазване на формата си Байерн може да си осигури титлата още през следващия уикенд, когато приема Щутгарт.