Байерн спря серията си, драмата в Берлин беше пълна

Серията на Байерн Мюнхен от 16 поредни победи приключи драматично на „Старото лесничейство“ в Берлин. Унион поведе чрез Данило Духи в 27-ата минута, а преди това друг гол на домакините бе отменен заради засада – първият сигнал, че вечерта ще бъде напрегната.

Байерн отвърна в 38-ата минута чрез Луис Диас, който с невероятна техника и мощен шут от почти невъзможен ъгъл изравни резултата и върна надеждите на баварските фенове. Но Унион не се предаде – Духи отново даде аванс на домакините в 83-ата минута, предизвиквайки истинска вълна от емоции по трибуните.

Всички мислеха, че шампионът ще падне, но Хари Кейн имаше други планове. В 93-ата минута англичанинът скочи най-високо след корнер и с глава фиксира крайното 2:2, спасявайки точката и доказвайки защо Байерн е лидер в класирането.

В друг мач от кръга РБ Лайпциг загуби с 1:3 от Хофенхайм, а Дортмунд завърши 1:1 срещу новака Хамбургер, като двата тима не успяха да се възползват от грешката на Байерн.

Истински спектакъл предостави Байер Леверкузен, който надви Хайденхайм с 6:0. Патрик Шик и компания поднесоха ударно първо полувреме с пет гола, а Ибрахим Маза оформи крайния резултат в 53-ата минута, демонстрирайки защо „аспирините“ са сред най-силните отбори в Германия.

След кръга Байерн остава с 28 точки начело, Лайпциг – втори с 22, Дортмунд – с 21, а Байер Леверкузен е четвърти с 20 точки.