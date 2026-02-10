България е на 84 място от 182 държави в Индекса за възприятие на корупцията през 2025 година. Страната ни получава 40 точки от 100 възможни, съобщиха от "Трансперънси интернешънъл", които публикуваха данните.

Това е най-ниският резултат от 2012 г. насам и означава сериозен сигнал за институционалната уязвимост и ефективността на антикорупционната система. Само за последните две години България губи 5 точки.

Средният резултат за Европейския съюз и Западна Европа е спаднал от 66 на 64 точки, като 13 държави отбелязват значителен спад, а само седем постигат подобрение. Това подчертава нарастващата разлика между формалните стандарти за добро управление и интегритет и реалното им прилагане.

От "Трансперънси интернешънъл" допълват, че въпреки че у нас законодателната рамка формално съществува, реалното прилагане на антикорупционните мерки остава непоследователно.

За проблеми с корупцията за бизнеса в България сочат данни от последни проучвания, цитирани от неправителствената организация. 55% от фирмите определят корупцията като сериозен проблем за дейността си, а 89% я възприемат като широко разпространена. Това създава среда, в която бизнесът се адаптира към неписани правила, а инвестиционните решения се забавят заради несигурност и липса на предвидимост.

От "Трансперънси интернешънъл" допълват, че липсата на последователни реформи, политическата нестабилност и слабият институционален капацитет продължават да възпрепятстват напредъка на страната в борбата с корупцията.

Без укрепване на върховенството на правото, гарантиране на независимостта на институциите и реално прилагане на антикорупционните механизми България рискува да задълбочи негативните тенденции, които засягат както демократичното управление, така и икономическото развитие на страната, сочи анализът на неправителствената организация.

