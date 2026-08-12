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България отстъпи пред Франция на еврошампионата по водна топка за мъже до 20 г. и остана на трето място в групата

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Спорт
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В четвъртък играем с Чехия от 11:45 часа, срещата може да гледате пряко на нашия сайт.

България - Франция, водна топка за мъже до 20 години, 2026 г.
Снимка: БТА
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Националният отбор на България отстъпи пред Франция с 11:13 (2:2, 2:3, 3:3, 4:5) в последната си среща от група С и ще играе за разпределение на местата от 13-о до 16-о на европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна.

Надпреварата може да гледате пряко в нашия сайт!

След поражението българите са трети в групата с 3 точки и утре ще играят срещу Чехия от 11:45 часа. Франция зае второто място и по пътя към четвъртфиналите утре ще срещне Гърция или Унгария, в зависимост от последния мач в група А на турнира между Италия и Унгария.

В другия мач от нашата група Турция победи Словения с 26:8 (8:3, 5:0, 7:0, 6:5). С три успеха турският национален отбор зае първото място в групата с 9 точки, Франция е втора с 6 точки, България с 3 точки е на третото място, а тимът на словенците остана последен без спечелена точка.

В днешните мачове в група D Нидерландия победи Чехия с 20:6 (6:2, 4:1, 6:1, 4:2), а Малта надделя над Румъния с 13:12 (1:3, 6:3, 2:4, 4:2). Нидерландците завършиха на първо място в групата след три успеха и 9 точки. Втори остана тимът на Малта с 6 точки, трети са румънците с 3, а последен е отборът на Чехия без спечелена точка.

В група В Сърбия победи Черна гора след изпълнение на дузпи със 17:15 (4:5, 3:2, 5:3, 2:4, 3:1 при наказателните удари), в редовното време 14:14. В другата среща Испания победи Германия с 19:11 (4:1, 7:2, 5:1, 3:7). Надпреварата в групата спечели Испания с 8 точки, втори остана тимът на Сърбия с 6 точки, трета е Черна гора с 4 точки, а последна е Германия без точки.

В група А Хърватия загуби от Гърция с 14:16 (5:3, 4:6, 2:4, 3:3). По-късно е мачът между Унгария и Италия. Преди него Италия има 6 точки от 2 мача, Гърция е с 4 точки от 3 мача, Хърватия с 3 точки от 3 мача и Унгария с 2 точки от 2 мача.

Утре в 10:00 и 11:45 часа са срещите за класиране от 13-о до 16-о място между Румъния и Словения и Чехия и България.

В 13:30, 16:00, 17:45 и 19:30 часа са плейофите за класиране на четвъртфиналите на турнира, където места вече си осигуриха Италия, Испания и Сърбия, а четвъртият отбор ще стане ясен след последната среща от група А между Унгария и Италия.

Първата среща е между Хърватия или Унгария и Турция, във втория мач ще играят Гърция или Унгария срещу Франция, третият двубой е между Германия и Нидерландия, а последният противопоставя Черна гора и Малта.

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