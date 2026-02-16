България с 12 боксьори на "Дракула Оупън"

България ще бъде представена от 12 таланти на стартиращия днес международен турнир „Дракула Оупън“. Надпреварата в румънския град Плоещ е за младежи и девойки. Националите ни са предвождани от треньорите Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов.

При младежите на ринга ще се качат Николай Карабойков (50 кг), Янко Илиев (55 кг), Антонио Дамянов (60 кг), Владимир Давидов (65 кг), Никита Болдирев (75 кг) и Николай Иванов (85 кг). Валя Николаева (46 кг), Ева Димитрова (57 кг) и Виктория Димитрова (63 кг) ще боксират при девойките младша възраст, а при старшата медали ще гонят Роберта Хаджийска (51 кг), Маргарита Парпулова (57 кг) и Никол Първанова (75 кг).

Днес ще бъдат и първите мачове с българско участие. Владимир Давидов (65 кг) и Никита Болдирев (75 кг) ще играят във вечерната сесия, която започва от 18:15 часа.