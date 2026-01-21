България с 20 спортисти на Зимните олимпийски игри в Италия

Изпълкомът на Българския олимпийски комитет (БОК) утвърди на днешното си заседание състава на българските спортисти, които ще участват на предстоящите Зимни игри в Милано-Кортина 2026.

Спортистите от страната спечелиха 20 квоти за състезанията в Италия от 6 до 22 февруари.

България ще бъде представена в шест спорта - с пълни отбори в биатлона (по четирима мъже и четири жени), с четирима национали в алпийския сноуборд, трима - в алпийските ски и в ски-бягането, както и по един в ски-скока при мъжете и фигурното пързаляне при жените. Състав на спортистите от България за XXV Зимни олимпийски игри в Кортина-Милано 2026:

биатлон:

Владимир Илиев, Благой Тодев, Константин Василев, Антон Синапов, Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова

алпийски сноуборд:

Тервел Замфиров, Радослав Янков, Александър Кръшняк и Малена Замфирова

ски-алпийски дисциплини:

Алберт Попов, Калин Златков и Анина Цурбриген

ски-бягане:

Марио Матиканов, Даниел Пешков и Калина Недялкова

ски-скок:

Владимир Зографски

фигурно пързаляне:

Александра Фейгин