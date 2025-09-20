България с рекорд на Гинес за най-голямата кучешка торта в света



България влезе в книгата на рекордите на Гинес с впечатляващо постижение – най-голямата кучешка торта в света. Кулинарното произведение тежи 305 килограма и 800 грама и бе подготвяно в продължение на седем дни от екипа на ветеринарния лекар д-р Костадин Шанков.

На събитието присъстваха стотици собственици на домашни любимци, които споделиха празника заедно с четириногите си приятели. Огромната торта ще бъде разрязана и поднесена както на животните, така и на техните стопани, тъй като е изцяло приготвена с естествени продукти, без консерванти и химически добавки.

„Най-голямото предизвикателство беше, че не използвахме стабилизатори и консерванти, каквито има в храните за хора. Всеки елемент трябваше да бъде направен така, че да изглежда като истинска торта и същевременно да е полезен за кучетата“, обясни д-р Шанков.

Организаторите подчертаха, че Гинес има строги изисквания към рекордите, особено що се отнася до недопускането на разхищение на храна. Затова част от тортата беше изядена на място, а останалата ще бъде дарена на приюти за бездомни кучета в София.

„Изготвихме логистичен план за това какво ще се случи с тортата, защото Гинес имат нулев толеранс към разхищението. Така осигурихме и празник за любимците без семейства“, уточни един от организаторите Марио Иванов.





