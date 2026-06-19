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България се срина до рекордно ниското 26-о място в световната ранглиста по волейбол при жените

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Спорт
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Загубата от Тайланд в Лигата на нациите коства над 10 точки на националния отбор и доведе до най-слабото класиране на страната в ранглистата на FIVB

България се срина до рекордно ниското 26-о място в световната ранглиста по волейбол при жените
Снимка: volleyballworld.com

Женският национален отбор на България по волейбол записа най-слабото си класиране в световната ранглиста на Международната федерация по волейбол (FIVB), след като се срина до 26-ото място.

Поредното отстъпление дойде след поражението с 0:3 от Тайланд във втория мач от турнира в Банкок от Лигата на нациите. Загубата струва на селекцията на Марчело Абонданца 10.23 точки, а активът на „лъвиците“ вече е 147.32 точки.

От успеха се възползва именно Тайланд, който се изкачи до 20-ата позиция в световната класация със 163.68 точки.

Новото подреждане поставя България зад редица отбори, които традиционно не са сред водещите сили в световния волейбол. Пред националките са тимове като Мексико, Кения, Колумбия, Пуерто Рико и Унгария.

Досегашният най-нисък ранкинг на България беше 25-ото място, регистрирано след световното първенство през 2025 година. Само няколко месеца по-късно националният тим отбеляза нов негативен рекорд.

На върха в световната ранглиста остава световният шампион Италия с 479.30 точки. Втора е Бразилия с 438.11, а тройката се допълва от Турция с 355.23 точки. Полша отстъпи до четвъртата позиция с 354.96 пункта.

Българският отбор ще има възможност да подобри актива си още в следващите срещи от Лигата на нациите, където ще се опита да прекъсне негативната серия и да спре свободното падане в световната ранглиста.

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#национален отбор на България по волейбол жени #Волейболна лига на нациите за жени 2026

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