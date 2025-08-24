БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България спечели бронзовите медали на еврошампионата по водна топка за юноши

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

В малкия финал българите се наложина над Португалия.

националите водна топка юноши класираха полуфиналите европейското първенство години
Слушай новината

Националният отбор на България по водна топка за юноши спечели бронзовите медали на eвропейското първенство до 18 години, Дивизия 1, което се провежда в Рио Майор, Португалия.

В малкия финал българските ватерполисти надиграха домакина Португалия с 22:13 (3:1, 7:1, 7:6, 5:5).

Най-резултатен за успеха бе капитанът Веселин Ганчев с 8 гола, а Георги Венов добави 7 попадения.

Българският отбор се представи отлично на шампионата, като записа пет победи и само едно поражение с дузпи от Белгия на полуфиналите.

Достигане до финала щеше да гарантира изкачване на тима в Елитната дивизия.

Свързани статии:

България ще се бори за бронза на еврошампионата по водна топка за юноши
България ще се бори за бронза на еврошампионата по водна топка за юноши
Българите допуснаха поражение от Белгия на полуфиналите.
Чете се за: 00:55 мин.
#Български национален отбор по водна топка за юноши до 16 години #Европейско първенство по водна топка за юноши до 16 години, Дивизия 1

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
2
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
4
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
5
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на двойното обозначение на цените в лева и евро
6
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Други спортове

Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика
Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика
Илиана Раева: Предстоят много, много интересни години в художествената гимнастика Илиана Раева: Предстоят много, много интересни години в художествената гимнастика
Чете се за: 04:52 мин.
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
36540
Чете се за: 01:10 мин.
Марк Маркес триумфира в Гран при на Унгария Марк Маркес триумфира в Гран при на Унгария
Чете се за: 02:05 мин.
Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха държавните титли в летния биатлон Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха държавните титли в летния биатлон
Чете се за: 03:15 мин.
Цанко Цанков направи постижение за 24-часово непрекъснато плуване в Дунав Цанко Цанков направи постижение за 24-часово непрекъснато плуване в Дунав
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Мъж почина след удар от клон в Пловдив
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
БАБХ обсъжда с Европейската комисия възможностите за ваксинация...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Газова бутилка се взриви в детски магазин в центъра на Москва
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ