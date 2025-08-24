България спечели бронзовите медали на еврошампионата по водна топка за юноши

Националният отбор на България по водна топка за юноши спечели бронзовите медали на eвропейското първенство до 18 години, Дивизия 1, което се провежда в Рио Майор, Португалия.

В малкия финал българските ватерполисти надиграха домакина Португалия с 22:13 (3:1, 7:1, 7:6, 5:5).

Най-резултатен за успеха бе капитанът Веселин Ганчев с 8 гола, а Георги Венов добави 7 попадения.

Българският отбор се представи отлично на шампионата, като записа пет победи и само едно поражение с дузпи от Белгия на полуфиналите.

Достигане до финала щеше да гарантира изкачване на тима в Елитната дивизия.