България спечели два медала в първия ден на европейското първенство по таекуондо за кадети в Букурещ, Румъния. Националите ни извоюваха сребро и бронз в надпреварата при момчетата.

Сребърното отличие стана притежание на Владислав Кръстев в категория 53 килограма. Българинът стигна до финала след победи над арменеца Левон Мосоян, турчина Сефа Йълмаз, италианеца Кристиан Маранголо и белгиеца Адем Гислен Де. В спора за европейската титла Кръстев отстъпи пред италианеца Диего Дале Кроде.

Бронзов медал в категория 37 килограма спечели Георги Попов. Той се наложи над грузинеца Зура Хундадзе и израелеца Йоав Амрам, но на полуфиналите загуби от украинeца Микита Кравченко.

На крачка от отличията остана Борис Клечаров, който зае четвърто място в категория 41 килограма след победи над украинеца Артем Шевцов и поражение от турчина Омер Чилташ.

Божидар Иванов завърши шести в същата категория, след като надделя над молдовеца Сергей Палагнюк, но отстъпи пред сърбина Никола Иванишевич.

Пето място в категория 45 килограма зае Красимир Гетов. Той записа победи над гърка Христос Йоанидис и молдовеца Леонард Кочирла, преди да загуби от турчина Еге Кованлък.

Данчо Петков завърши 15-и в категория 33 килограма след загуба от азера Ахмад Мурватов. На същата позиция в категория 37 килограма се нареди Ивайло Петров, който отстъпи пред турчина Осман Афан Акгюмюш.

Борис Огнянов в категория 49 килограма загуби от поляка Павел Карпиерж, а Деян Вийет в категория 53 килограма отстъпи пред азера Раул Насибов.

Състезанието в Букурещ продължава до 28 ноември.