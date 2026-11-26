Българският биатлонист Благой Тодев завърши на 22-ро място в индивидуалния старт на 20 км от Световната купа за мъже, а Владимир Илиев и Георги Джоргов бяха малко зад челните 50 на първото състезание за сезона. Победител стана американецът Кембъл Райт, който спечели два сребърни медала на Световното първенство в Ленцерхайде през 2025 г.

Тодев финишира с две грешки в стрелбата при 3:30.1 минути изоставане от Райт, завършвайки много добър старт на сезона за българските национали. През този уикенд в Контиолахти те ще участват в още две състезания.

Джоргов направи най-доброто си класиране в дисциплината до този момент, след като зае 53-то място с една грешка и 5:50.2 минути пасив от първенеца. Илиев бе отличен в бягането, но допусна цели четири грешки в стрелбата и се класира точно зад сънародника си. Васил Зашев финишира на 75-ата позиция с пет грешки на рубежа и 7:46.5 минути изоставане.

Райт оглави класирането на третата стрелба и след четвъртата затвърди позицията си, ставайки единственият биатлонист в Контиолахти без грешки на рубежа. Той финишира за 46:29.8 минути и изпревари с 1:20.1 минути германеца Юстус Стрелов, който допусна една грешка. Норвежецът Ветле Кристиансен спечели третата позиция с пасив от 1:23.2 минути.

Актуалният носител на Световната купа и първенец в дисциплината Ерик Перо завърши състезанието на 11-о място с три грешки в стрелбата и 2:37.0 минути пасив от Райт.