България стартира с убедителен успех на Балканското първенство по волейбол до 18 години

Националният отбор на България по волейбол за момчета до 18 години започна по отличен начин участието си на Балканското първенство в Подгорица, Черна гора. В първия си двубой от група „В“ младите „лъвове“ постигнаха категорична победа с 3:0 (25:13, 25:9, 25:17) срещу състава на Молдова.

Възпитаниците на селекционера Мирослав Живков демонстрираха превъзходство още от началото на срещата и не допуснаха колебания по пътя към успеха. Българите контролираха развоя на играта във всички части и заслужено се поздравиха с чиста победа.

След успешния старт на турнира националите насочват вниманието си към следващото предизвикателство. В петък те ще се изправят срещу Гърция, а третият съперник на България в груповата фаза е отборът на Сърбия.

Балканското първенство е важна част от подготовката на младите български волейболисти и възможност те да натрупат ценен международен опит срещу едни от най-силните отбори в региона