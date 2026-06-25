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България стартира с убедителен успех на Балканското първенство по волейбол до 18 години

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Воденият от Мирослав Живков тим не остави шансове на Молдова и спечели с 3:0 в първия си мач от турнира в Подгорица

България стартира с убедителен успех на Балканското първенство по волейбол до 18 години
Снимка: bgvolleyball.com
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Националният отбор на България по волейбол за момчета до 18 години започна по отличен начин участието си на Балканското първенство в Подгорица, Черна гора. В първия си двубой от група „В“ младите „лъвове“ постигнаха категорична победа с 3:0 (25:13, 25:9, 25:17) срещу състава на Молдова.

Възпитаниците на селекционера Мирослав Живков демонстрираха превъзходство още от началото на срещата и не допуснаха колебания по пътя към успеха. Българите контролираха развоя на играта във всички части и заслужено се поздравиха с чиста победа.

След успешния старт на турнира националите насочват вниманието си към следващото предизвикателство. В петък те ще се изправят срещу Гърция, а третият съперник на България в груповата фаза е отборът на Сърбия.

Балканското първенство е важна част от подготовката на младите български волейболисти и възможност те да натрупат ценен международен опит срещу едни от най-силните отбори в региона

#балканско първенство по волейбол за мъже до 18 години 2026 #национален отбор на България по волейбол до 18 г.

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