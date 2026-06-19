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България търси изход от кризата срещу Канада в Лигата на нациите

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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"Лъвиците“ преследват втора победа във ВНЛ след двете поражения в Банкок, а междувременно записаха най-ниското класиране в историята си в световната ранглиста

България търси изход от кризата срещу Канада в Лигата на нациите

Женският национален отбор на България по волейбол излиза срещу Канада в третия си мач от втората седмица на Лигата на нациите. Двубоят в Банкок е днес от 16:30 часа българско време, а възпитаничките на Марчело Абонданца ще търсят начин да прекъснат серията си от загуби и да върнат увереността си.

Българките започнаха турнира в Тайланд с две поражения с по 0:3 гейма срещу бронзовия медалист от последните три издания Полша и срещу домакина Тайланд. Така "лъвиците“ останаха с актив от една победа и пет загуби от началото на надпреварата.

Предстоящият съперник се намира в значително по-добра позиция. Канадките заемат седмо място във временното класиране с три победи, две загуби и 10 точки, като в последния си мач надиграха Нидерландия с 3:1.

Срещата идва в труден момент за българския тим. След загубата от Тайланд националките се сринаха до 26-ото място в световната ранглиста на Международната федерация по волейбол (FIVB) - най-ниската позиция в историята на отбора. Поражението от азиатките коства 10.23 точки на България, която вече има актив от 147.32 точки.

Досегашният най-слаб ранкинг на „лъвиците“ беше 25-ото място след световното първенство през 2025 година, но само няколко месеца по-късно националният тим постави нов негативен рекорд.

Въпреки моментната форма, българките имат добри спомени от последните си двубои срещу Канада. През миналогодишното издание на Лигата на нациите те отстъпиха драматично с 2:3 гейма, а година по-рано загубиха с 0:3.

Мачът срещу Канада дава възможност на състава на Марчело Абонданца не само да спечели ценни точки в турнира, но и да спре негативната тенденция в световната ранглиста, която постави българския женски волейбол пред сериозно предизвикателство.

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