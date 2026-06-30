България U18 стана балкански шампион по волейбол

Националният отбор на България по волейбол за мъже до 18 години стана балкански шампион, след като се наложи над Турция с 3:1 (25:21, 19:25, 25:15, 25:14) във финала. Двубоят се игран в Подгорица.

Тимът напълно заслужи успеха си, като направи пет победи от пет мача - три в групата - срещу Молдова, Гърция и Сърбия, на полуфинала бяха победени и домакините от Черна гора с 3:1.

Тимът, воден от селекционера Мирослав Живков, беше по-добър в първия гейм, който завърши с атака по блока и в аут на Антоан Веселинов за 25:21.

Във втората част съперникът бе по-добър, като на моменти дори най-голямата разлика бе от 8 точки за Турция. Атака на Павел Дженев в аут доведе до 19:25 и изравняване на геймовете - 1:1.

България отново пое инициативата и се възползва и от грешки на Турция от сервис и атака. Така родният тим стигна до 24:14. България пропусна първия геймбол заради блокада срещу капитана Великов, но след това Веселинов с атака направи 25:15.

България запази инерцията и в четвъртата част, в която нямаше конкуренция. Тимът поведе с 23:12. И отново Антоан Веселинов заби за 25:14 и за крайния успех.

Павел Дженев бе избран за най-добър и полезен играч на Бълканското първенство. Капитанът на България Никола Великов също спечели индивидуална награда за най-добър разпределител.