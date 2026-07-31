Българската музикална общност изпрати с аплодисменти акад. Васил Казанджиев

Българската музикална общност изпрати с аплодисменти един от най-изтъкнатите ни композитори - диригента и педагог акад. Васил Казанджиев. Опелото се състоя в църквата „Света София“. Акад. Васил Казанджиев почина тази седмица на 91 години.

„Когато споменеш името на акад. Васил Казанджиев, със сигурност в съзнанието ти изплуват няколко много основни за музикалното обучение, образование и въобще за българската музика факта“, каза пред БТА проф. д-р Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия (НМА).

„Той е основател на може би най-известния, най-утвърдения и най-истински създаден за музика състав - „Софийски солисти“. Ще го запомним като диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио, вдъхновител на всички тези поколения, които са радвали публиката, а и най-важното - с високия професионализъм, който те са излъчвали под неговата палка“, каза още ректорът. Той посочи огромното влияние на проф. Казанджиев върху изграждането на българските музиканти.

„Ще го запомним като професор, който винаги е давал съвет и е помагал на поколенията, на младите студенти, на хората, които ще създават българската традиция. Ще го запомним и като композитор, създател на оригинална българска музика и продължител на делото на първото и второто поколение композитори в България, утвърждаващи националната ни традиция“, каза още проф. Димитров. „В частност ще го запомня и ще го споменавам винаги с благите думи и добрината, която не само излъчваше, а и даваше на всички около себе си“.

„Васил Казанджиев беше изключителна личност и като музикант, и като човек, въобще във всеки аспект“, каза проф. д-р Григор Паликаров, преподавател по оркестрово дирижиране в НМА. „Той е причината да стана диригент, защото попаднах на една негова лекция и останах зашеметен от начина, по който преподаваше музиката, която аз също чувствах и разбирах по сходен начин“.

„Щастлив съм, че той ме избра, защото тогава подборът беше много труден. Изградихме невероятна връзка, той винаги е вярвал в мен“, допълни диригентът. Проф. Паликаров разказа за последния разговор, който провел с акад. Казанджиев, когато той му забранил да се отказва от музиката, „въпреки заобикалящите обстоятелства“.

„Също така се радвам, че можех да изпълнявам негови произведения. Радвам се че беше мой учител и съжалявам, че все по-малко такива хора остават сред нас“, каза в заключение проф. Паликаров.