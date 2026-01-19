БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Български фермери ще протестират в Страсбург - против сделката с Меркосур са

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази

Опасенията са, че тя ще доведе до внос на евтини земеделски продукти в Европа

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Български фермери ще се включат в общоевропейския протест утре в Страсбург срещу мащабната сделка за безмитна търговия със страните от Меркосур в Латинска Америка.

Няколко наши организации като Асоциацията на зърнопроизводителите, Фермерския съюз, Обединени животновъди се обявиха срещу търговското споразумение.

Опасенията са, че то ще доведе до внос на евтини земеделски продукти в Европа, които ще подбият местното производство.

Евгени Харамлийски над 30 години произвежда и изнася вина за международните пазари, предимно европейския.

30% от продукцията са за износ, останалите - за вътрешния пазар.

Смята, че безмитният внос на вино, най -вече от Аржентина, ще залее европейския пазар.

Евгений Харамлийски, производител и търговец на вино: Със сигурност представлява заплаха за това в Европа да навлязат изключително евтини аржентински вина, които съответно ще застрашат нашият износ. Търговията между България и страните от Меркосур по отношение на виното е изключително слаба, така че това в момента за нашия пазар не смятам, че е някаква заплаха. Но застрашава нашия износ за Европа.

Според председателя на браншовата камера на зърнопроизводителите, които участват в протеста утре, споразумението с Меркосур не е за свободна търговия, а за нелоялна конкуренция.

Илия Проданов, председател на НАЗ:
Защото европейските производители произвеждаме нашата продукция при съвсем друга себестойност, заради съвсем други изисквания - и екологични, и административни, и социални, и условия на труд. Условията на труд в Европа, знаете, са много завишени, екологичните изисквания в Европа са много завишени, продуктите за растителна защита, които ние имаме право да използваме, са силно ограничени.

Опасенията на зърнопроизводителите са, че не само евтина пшеница, царевица и соя, но и други свързани с тях продукти като пилешко, говеждо месо ще залеят европейските пазари.

Предстои споразумението Меркосур да бъде гласувано от Европейския парламент, а след това и от парламентите на съответните държави.


#Меркосур #Страсбург #протест #ЕС #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
4
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
След 30 години: Граничният преход "Рудозем - Ксанти" е отворен за движение
6
След 30 години: Граничният преход "Рудозем - Ксанти" е...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Европа

Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
Съветът за мир на Тръмп - кой се присъедини и кой отказа?
Андрей Ковачев: Бъдещето на Гренландия и сигурността на Европа не могат да се решават със сила Андрей Ковачев: Бъдещето на Гренландия и сигурността на Европа не могат да се решават със сила
Чете се за: 04:27 мин.
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
Фестивал на светлината в Лондон (СНИМКИ) Фестивал на светлината в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското споразумение Меркосур ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското споразумение Меркосур
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ