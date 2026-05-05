Двама млади български колоездачи получават възможност да се състезават в едни от най-силните юношески надпревари в Италия. Това са Джан Рюстемов и Йордан Петров, които са част от чешкия тим Veleka Cycling Team.

Двамата се подготвят под ръководството на треньора Оливано Локатели, работил с утвърдени имена в колоезденето като Фабио Ару, Джулио Чиконе и Александър Власов – състезатели с участия и успехи в трите големи обиколки.

През миналата година Рюстемов и Петров преминаха пробен период в Италия, а доброто им представяне и професионално отношение към тренировъчния процес им осигуриха място в състава и през настоящия сезон.

Подготовката им през лятото е насочена към участие в редица престижни състезания, сред които и юношеската надпревара за Купа „Андреа Менегели“, провеждаща се по трасета, свързани с емблематичното Страде Бианке.

Според бившия национален рекордьор Николай Генов, който съдейства за развитието им, подобни участия са ключови за израстването на младите български състезатели. Той изрази надежда, че страната ни скоро отново ще има представител в Джиро д’Италия - състезание, което през 2026 година ще стартира именно от България с пряко излъчване в ефира на БНТ!