БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Български триумф в Банско

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Деца
Запази
Малена Замфирова
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Българските сноубордисти Малена Замфирова и Кристиан Георгиев спечелиха стартовете в паралелния гигантски слалом от Европейската купа по алпийски сноуборд в Банско.

За 16-годишната Замфирова това е втора поредна победа в дисциплината. Във финала при жените тя се наложи над швейцарката Лариса Гасер и затвърди отличната си форма през сезона.

При мъжете Кристиан Георгиев също стигна до първото място, след като победи във финала италианеца Фабиан Лантшнер. За него това е втора победа в Европейската купа, след успех от миналия сезон.

Още един българин се качи на подиума – Петър Гергьовски, който завърши трети, след победа в малкия финал.

Състезанията от Европейската купа сложиха край на силната седмица в Банско, започнала с кръга от Световната купа, и затвърдиха отличното представяне на българските сноубордисти пред родна публика.

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в политиката
3
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
4
Бойко Борисов: Доста нелепо звучеше изказването на господин Радев
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
6
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Спорт

Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
България с 20 спортисти на Зимните олимпийски игри в Италия България с 20 спортисти на Зимните олимпийски игри в Италия
Чете се за: 01:27 мин.
Екстремен спорт в италианските Алпи Екстремен спорт в италианските Алпи
Чете се за: 00:35 мин.
Комо е на 6-то място в Серия А след победа срещу Лацио Комо е на 6-то място в Серия А след победа срещу Лацио
Чете се за: 00:37 мин.
България ще участва във второто издание на FIFA Series в Индонезия България ще участва във второто издание на FIFA Series в Индонезия
Чете се за: 01:10 мин.
Григор Димитров срещу Томаш Махач Григор Димитров срещу Томаш Махач
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското споразумение Меркосур ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското споразумение Меркосур
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Подписаха споразумение за участие на БЕХ в проучването на нефт и...
Чете се за: 07:30 мин.
У нас
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
КЕВР започва извънредна проверка в "Топлофикация София"...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ