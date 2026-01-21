Български триумф в Банско

Българските сноубордисти Малена Замфирова и Кристиан Георгиев спечелиха стартовете в паралелния гигантски слалом от Европейската купа по алпийски сноуборд в Банско.

За 16-годишната Замфирова това е втора поредна победа в дисциплината. Във финала при жените тя се наложи над швейцарката Лариса Гасер и затвърди отличната си форма през сезона.

При мъжете Кристиан Георгиев също стигна до първото място, след като победи във финала италианеца Фабиан Лантшнер. За него това е втора победа в Европейската купа, след успех от миналия сезон.

Още един българин се качи на подиума – Петър Гергьовски, който завърши трети, след победа в малкия финал.

Състезанията от Европейската купа сложиха край на силната седмица в Банско, започнала с кръга от Световната купа, и затвърдиха отличното представяне на българските сноубордисти пред родна публика.