Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

Балкан не намери място в груповата фаза на ФИБА Къп

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Отборът не попадна сред "щастливите губещи".

нбл черно море тича балкан ботевград галерия
Снимка: startphoto.bg
Балкан Ботевград не успя да се нареди сред трите тима - "щастливи губещи" от квалификациите на баскетболния турнир за мъже ФИБА Къп, които намериха място в основната фаза на надпреварата.

Отборът от Ботевград допусна две загуби от съперника си в пресявките германския Раста (Фехта).

Като "щастливи губещи" напред продължиха съставите на Приевидза (Словакия), Абшерон Лайънс (Азербайджан) и Башкими (Косово), които бяха с най-добри показатели.

Така българското участие във ФИБА Къп ще бъде в лицето на шампиона Рилски спортист.

Тимът от Самоков ще се състезава в група А в компанията на полския Старт Люблин, испанския Мурсия и босненския КК Босна.

Балкан остана без отговор и в реванша с Раста за ФИБА Къп
#БК Балкан #ФИБА Къп

