Балкан не намери място в груповата фаза на ФИБА Къп

Балкан Ботевград не успя да се нареди сред трите тима - "щастливи губещи" от квалификациите на баскетболния турнир за мъже ФИБА Къп, които намериха място в основната фаза на надпреварата.

Отборът от Ботевград допусна две загуби от съперника си в пресявките германския Раста (Фехта).

Като "щастливи губещи" напред продължиха съставите на Приевидза (Словакия), Абшерон Лайънс (Азербайджан) и Башкими (Косово), които бяха с най-добри показатели.

Така българското участие във ФИБА Къп ще бъде в лицето на шампиона Рилски спортист.

Тимът от Самоков ще се състезава в група А в компанията на полския Старт Люблин, испанския Мурсия и босненския КК Босна.