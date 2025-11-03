БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Балкан не остави съмнения срещу Миньор 2015

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Балканци без колебания в Перник за две поред в НБЛ.

Балкан не остави съмнения срещу Миньор 2015
Снимка: НБЛ
Балкан стигна по категоричен начин до своя втори пореден успех в НБЛ. Съставът на Васил Христов срази Миньор 2015 с 99:81 в мач от петия кръг. В зала "Борис Гюдеров" балканци разсеяха съмненията за сериозна интрига още през първото полувреме и до финалната сирена показаха, че няма как да допуснат срив срещу баскетболистите на Ивица Вукотич.

В игра за "чуковете" се завърна Мартин Йорданов, докато тимът от Ботевград остана без Константин Тошков, който бе диксвалифициран в края на третата четвърт.

На сметката на "зелените" личат четири победи и една загуба, а "жълто-черните" имат три успеха и две поражения. На 8 ноември (събота) Балкан ще бъде домакин на Левски. От своя страна Миньор ще почива в следващия кръг.

Бързите атаки, завършени основно от Илиян Пищиков и Джамари Блекмън, бяха в основата на бързото повеждане в резултата за гостите на старта. Игор Кесар, Алекс Уандие и Лъчезар Тошков дадоха искрица надежда на домакините, че могат да променят статуквото, но точният мерник на Пищиков зад арката се превърна в огромен проблем за тях и това бе достатъчно за „зелените“ да се преборят за аванс от 9 точки в края на дебютната част.

Въпреки неточностите и от двете страни, които изобилстваха за начало на втория период, балканци останаха на лидерската позиция чрез Демонд Робинсън. Трудностите в офанзивен план преследваха „чуковете“ и Джак Пейгънкоф се възползва от този факт, за да може тимът от Ботевград да се прибере в съблекалнята при 50:32.

Серия от 12:0, дело на Димитър Димитров, Пищиков й Пейгънкоф, покачи разликата на действащите бронзови медалисти до още по-заплашителни размери. Проблясъците на Монтейвиъс Мърфи, Лъчезар Тошков и Уандие не зарадваха особено редиците на „жълто-черните“, което доведе до това гостите да се откъснат с 19 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка „зелените“ допуснаха известни колебания, но в нито един момент преднината им не бе застрашена.

Илиян Пищиков даде тон на Балкан със своите 26 точки и 5 точни шута зад дъгата, като бе и 9/9 от линията за изпълнение на наказателни удари. Демонд Робинсън регистрира 20 точки и 15 борби, Джамари Блекмън финишира с 16 и 9 овладени под двата ринга топки. Джак Пейгънкоф записа 14, 5 овладени под двата коша топки и 6 асистенции.

Лъчезар Тошков отвърна за Миньор с 19 точки, 5 борби, 5 асистенции и 4 точни стрелби от далечна дистанция. Алекс Уандие отбеляза 16 точки, Игор Кесар добави 14.

#НБЛ 2025/2026 #БК Миньор 2015 #БК Балкан Ботевград

