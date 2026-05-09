Балкан удари първи Черно море след трилър и екшън в Ботевград

Балкан Ботевград трябваше доста да се потруди, за да потегли успешно във втория кръг на плейофите в НБЛ. Селекцията на Йован Попович матира Черно море Тича с 91:89 след продължение в първата полуфинална среща, изиграна в "Арена Ботевград". Мачът предложи зрелище и много напрегнати моменти, особено в заключителните мигове на редовното време и особено в продължението, когато балканци изковаха драматичния успех и същевременно разочароваха състава, воден от Васил Евтимов.

Двубоят не мина без напрежение, дошло 4 минути преди края на заключителната четвърт, когато бе прекъснат за кратко. Навлизане в правоъгълника на Тадж Грийн и отсъдено повторение на наказателен удар провокира домакинската публика, която започна да хвърля бутилки на терена. От лагера на "зелените" също скочиха на крака. Последва и предупреждение за възможно прекратяване на срещата, ако феновете не се успокоят, но след няколко минути тя бе подновена.

Мачът за ботевградския тим не доигра Константин Тошков, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

По този начин балканци нанесоха първи удар в серията и поведоха с 1:0 победи срещу действащите шампиони. Следващата среща е на 11 (май) понеделник, като отново ще бъде в Ботевград.

Двата отбора опипваха почвата в откриващите минути, преминали основно при поделено надмощие. Усилията, комбинирани от страна на Джамари Блекман, Травис МакКонико и Димитър Димитров, поведоха домакините към едноличното водачество. Георги Боянов бе главната атракция за гостите, но не срещна достатъчно подкрепа в офанзивен план от своите съотборници и „зелените“ си издействаха аванс от 10 точки в края на встъпителния период.

Смяната на защитата накара „моряците“ да си повярват, че обратът е възможен в началото на следващата десетка, когато почти редуцираха изоставането си чрез солидната игра в дефанзивен план. Балканци върнаха жеста в това отношение, а Димитров и Блеклман се активизираха, за да се оттеглят в съблекалнята при 47:36.

Соловите изпълнения на Николай Стоянов и Боянов, както и ново активизиране в защита, накара действащите вицешампиони да полетят по пътя към обрата. Ботевградският тим се отърси от шока на бърза ръка и постави равенството на таблото след 30 минути игрово време за 62:26.

Драмата не отстъпи и при откриването на заключителната четвърт, в която отново водачеството смени своя притежател. Димитров и МакКонико поемаха често отговорност за домакините, докато от другата страна Иван Карачич и Джелани Уотсън-Гейл отговаряха на предизвикателството. Два точни наказателни удара на Константин Тошков поставиха поредното равенство на таблото в последните 51 секунди. Последва по един пропуск на Венцислав Петков и Тошков, като вторият пропусна с финалната сирена и развръзката остана за продължението.

МакКонико, Тошков и Димитров дадоха глътка въздух на „зелените“, които се настаниха за кратко на лидерската позиция. Пореден ответен удар, този път дело на Гафни и Гейл, възстанови паритета с 50 секунди, оставащи на часовника. Последва грешка на Тошков, а във финалните 31 секунди Даръл Дейвис трепна и при двата си опита от наказателната линия. Нападение по късно труден пробив, завършен успешно от Блекман, изведе балканци с 2 точки напред с 18 секунди до края. Така се стигна до финалната сирена, когато Уотсън Гейл се нагърби със стрелба зад дъгата, но не сполучи и радостта остана в домакинския лагер.

Димитър Димитров окрили Балкан и не бе далече от мисълта за трипъл-дабъл, отчитайки се с 25 точки, 7 борби и 7 асистенции. Травис МакКонико се отчете с 19 и 6 овладени под двата ринга топки, Константин Тошков финишира с 16 и 7 овладени под двата коша топки. Джамари Блекман се разписа с 13 точки.

Георги Боянов отговори за Черно море със своите 16 точки и 9 борби. Иван Карачич наниза 15 точки, Джелани Уотсън-Гейл приключи с 14, Алонзо Гафни има 10.