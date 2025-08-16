БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на...
Чете се за: 02:17 мин.
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът,...
Чете се за: 04:17 мин.
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Барчовски: Пожелах си момчетата да направят хубава игра и да зарадват хората

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на националния отбор на България по баскетбол за мъже коментира и шансовете на "лъвовете" в следващия решаващ мач с Нидерландия.

Росен Барчовски
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на националния отбор на България по баскетбол за мъже Росен Барчовски заяви, че победата над Австрия е най-ценният подарък, който си е пожелал за днешния си рожден ден.

Родните представители се наложиха над австрийците с 87:78 в третия си двубой от предквалификациите за следващото световно първенство.

"Това ли беше най-сладкият подарък в съблекалнята? Да, категорично, даже нахално си го поисках в съблекалнята. Казах им, че не искам нищо на света освен това да направят хубава игра и да зарадват хората, да се бием и да спечелим. И те го направиха", сподели след мача навършилият днес 65 години Барчовски пред медиите.

"За да се класираме, трябва да бием със 7 плюс. Не звучи нереално, жалко, че прибързахме в последната стрелба. Мачът беше голяма битка. Имахме най-вече проблем долу под коша с борбата. Хванаха ни 17 борби, но са много високи. Пьолтъл е опитен играч, получава 100 милиона долара за 5 години, не ги дават случайно парите там.

Може да имаме 10-20% шанс, но ние ще го използваме, обещавам, че ще се бием и в Амстердам. Хубавото е, че играчите ще влязат със самочувствие, сигурен съм в това. Имаха нужда, млад отбор. Винаги има енергия, желание, има и грешки, както видяхте. Но самочувствието е важно и от тази гледна точка, тази победа е специална", продължи опитният специалист.

"Има ли шанс Александър Везенков да играе в Нидерландия? Това е моята мечта - нещо да се случи утре, вдругиден. От него зависи, ако пожелае, е добре дошъл. Александър Стоименов? Оправя се добре, но буквално остават три дни. Ще знам със сигурност в понеделник или вторник на тръгване. Има шанс, не е изключено", завърши той.

Свързани статии:

Баскетболните национали матираха Австрия за ключова победа в предварителните световни квалификации
Баскетболните национали матираха Австрия за ключова победа в предварителните световни квалификации
Селекцията на Росен Барчовски остана в играта за същинските пресявки.
Чете се за: 03:52 мин.
#предквалификации за световното първенство по баскетбол 2027 г. #Световно първенство по баскетбол за мъже в Катар 2027 г. # Росен Барчовски #Български национален отбор по баскетбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
1
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на двамата президенти
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение - докато няма споразумение"
2
Посланията на срещата за мир в Украйна: "Няма споразумение -...
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
3
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща за прекратяване на огъня в Украйна
4
Тръмп след срещата в Аляска: Путин и Зеленски ще организират среща...
Зеленски: Разчитаме на Америка
5
Зеленски: Разчитаме на Америка
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни са пробите му за алкохол и наркотици
6
17-годишен без книжка катастрофира в Студентски град, положителни...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Български баскетбол

Константин Костадинов: Показахме, че играем най-добре, когато сме опрени до стената
Константин Костадинов: Показахме, че играем най-добре, когато сме опрени до стената
Борислав Младенов: Всичко е възможно, ние нямаме какво да губим Борислав Младенов: Всичко е възможно, ние нямаме какво да губим
Чете се за: 02:15 мин.
Баскетболните национали матираха Австрия за ключова победа в предварителните световни квалификации Баскетболните национали матираха Австрия за ключова победа в предварителните световни квалификации
Чете се за: 03:52 мин.
Световни предквалификации: България - Австрия (ГАЛЕРИЯ) Световни предквалификации: България - Австрия (ГАЛЕРИЯ)
Българските баскетболни национали до 14 г. отстъпиха на Румъния на турнир в Словения Българските баскетболни национали до 14 г. отстъпиха на Румъния на турнир в Словения
Чете се за: 00:52 мин.
Българските национали до 16 г. завършиха 14-и на Евробаскет Българските национали до 16 г. завършиха 14-и на Евробаскет
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на всички ни за мир
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР) Усмивки и червен килим: Без пробив в "стремежа към мир" в Украйна (ОБЗОР)
Чете се за: 06:47 мин.
По света
Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР) Европа след срещата Тръмп-Путин (ОБЗОР)
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Какви са реакциите в Украйна след срещата Тръмп-Путин?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
"Леле": С опасност за живота - равносметката след...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Крепостта Русокастро пази следи от ключови битки и събития в...
Чете се за: 11:12 мин.
У нас
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ