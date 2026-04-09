Барселона обмисля жалба до УЕФА заради съдийството срещу Атлетико

Ръководството на Барселона обмисля възможността да подаде официална жалба до УЕФА след спорното съдийство при загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в първия четвъртфинал от Шампионската лига.



Основният акцент пада върху ситуацията с възможна игра с ръка на защитник на Атлетико след изпълнение на аут от вратаря, която не бе преразгледана с помощта на ВАР. Според каталунците това е трябвало да доведе до дузпа и втори жълт картон.

Недоволството в клуба обаче не е изолирано само до този мач. От „Камп Ноу“ смятат, че подобни решения се натрупват през последните сезони в европейските турнири.

Сред посочените примери са:

евентуалната игра с ръка на Дензъл Дъмфрис в мач от груповата фаза срещу Интер през сезон 2022/23

спорни ситуации в полуфиналния сблъсък срещу Интер през миналата кампания

червеният картон на Роналд Араухо срещу Пари Сен Жермен

последната ситуация с изгонването на Пау Кубарси срещу Атлетико

В клуба поставят под съмнение и последователността в използването на ВАР, като твърдят, че при сходни ситуации решенията често са в тяхна вреда.

Допълнително напрежение създава и фактът, че част от тези казуси са свързани с един и същ съдия – Ищван Ковач, чиито решения отново попаднаха под светлината на прожекторите.

На този фон в Барселона се засилва усещането за систематично неблагоприятно третиране в ключови европейски мачове, което може да доведе до официални действия от страна на клуба в близките дни.