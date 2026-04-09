Ханзи Флик: Не разбирам защо ВАР не се намеси - това е невероятно

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик не скри разочарованието си след поражението с 0:2 от Атлетико Мадрид в първия четвъртфинал от Шампионската лига, като насочи сериозни критики към съдийските решения.

"Загубихме с 0:2, но създадохме много добри положения, а те се възползваха отлично от своите. Няма да се предадем“, заяви германският специалист след двубоя.

Флик коментира и ситуацията с червения картон на Пау Кубарси, като призна, че тя е спорна.

"Не знам – може да е, може и да не е. Трудно е да се каже дали има достатъчно контакт“, отбеляза той.

Най-сериозното му недоволство обаче бе свързано с епизода с игра с ръка в наказателното поле, при който не бе отсъдена дузпа.

"Не разбирам защо ВАР не се намеси. Това е невероятно. Всички правим грешки, но за какво тогава е ВАР? За мен това беше дузпа, втори жълт картон и червен“, подчерта Флик.

Въпреки негативния резултат, наставникът на каталунците остава оптимист за реванша.