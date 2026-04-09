Ханзи Флик: Не разбирам защо ВАР не се намеси - това е невероятно

Треньорът на Барселона изрази недоволство от съдийството, но подчерта, че тимът му няма да се предаде въпреки загубата от Атлетико
Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик не скри разочарованието си след поражението с 0:2 от Атлетико Мадрид в първия четвъртфинал от Шампионската лига, като насочи сериозни критики към съдийските решения.
"Загубихме с 0:2, но създадохме много добри положения, а те се възползваха отлично от своите. Няма да се предадем“, заяви германският специалист след двубоя.
Флик коментира и ситуацията с червения картон на Пау Кубарси, като призна, че тя е спорна.
"Не знам – може да е, може и да не е. Трудно е да се каже дали има достатъчно контакт“, отбеляза той.
Най-сериозното му недоволство обаче бе свързано с епизода с игра с ръка в наказателното поле, при който не бе отсъдена дузпа.
"Не разбирам защо ВАР не се намеси. Това е невероятно. Всички правим грешки, но за какво тогава е ВАР? За мен това беше дузпа, втори жълт картон и червен“, подчерта Флик.
Въпреки негативния резултат, наставникът на каталунците остава оптимист за реванша.
"Вярваме в себе си. През второто полувреме показахме, че можем да се противопоставим дори с човек по-малко. Ще се борим до край“, добави той.