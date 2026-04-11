Барселона с притеснения за защитник преди важния сблъсък срещу Атлетико Мадрид в Европа

Барселона получи неприятни новини въпреки убедителната победа с 4:1 над Еспаньол в каталунското дерби от 31-ия кръг на Ла Лига. Един от футболистите на каталунците създаде сериозно притеснение за треньора Ханзи Флик заради получена контузия.

Защитникът Жерар Мартин усети болки в десния крак в 36-ата минута, след като направи самостоятелен пробив. Той падна на терена, държейки задната част на прасеца си, което веднага предизвика тревога в щаба на домакините.

След кратка медицинска намеса Мартин продължи играта до почивката, но на полувремето беше заменен от Марк Касадо. При напускането на терена той видимо куцаше, а клубният лекар Рикард Бруна веднага започна преглед на състоянието му.

По-късно бранителят беше забелязан на резервната скамейка с лед върху контузеното място, което допълнително засили съмненията за по-сериозен проблем.

Травмата идва в изключително деликатен момент за Барселона, която вече гледа към реванша срещу Атлетико Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига. Срещата е насрочена за следващата седмица, а участието на Мартин остава под въпрос.