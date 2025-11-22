Барселона се завърна с своя дом с убедителна победа

Барселона направи силно завръщане на "Камп Ноу", разбивайки Атлетик Билбао с 4:0 в мач от 13-ия кръг на Ла Лига.

Роберт Левандовски, Феран Торес (два пъти) и Фермин Лопес се разписаха за тима на Ханзи Флик, който приключи срещата с човек повече след директен червен картон на Ойхан Сансет.

С успеха Барселона временно изравни точките с Реал Мадрид и дори поведе в класирането, преди "кралете" да гостуват на Елче. Атлетик остава на осмо място с 17 точки.

В следващите кръгове Билбао гостува на Леванте, а Барселона е домакин на Алавес. В европейските турнири каталунците имат тежко гостуване на Челси в Шампионската лига, докато баските се изправят срещу Славия Прага.