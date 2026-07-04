Баскетболните национали до 20 г. с безпроблемен край в контролите

Българският национален отбор по баскетбол за младежи до 20-годишна възраст сложи категоричен край на своята подготовка за европейското първенство в Братислава, Дивизия Б. Селекцията на Тодор Тодоров срази Косово със 101:73 във втората контрола, изиграна в „Арена Ботевград“.

Само преди ден българите отказаха косовския отбор със 100:84 в Ботевград, а сега записа трети последователен успех преди старта на шампионата на Стария континент в словашката столица. Това се оказа достатъчно за младите „лъвове“ да приключат подготовката си с четири победи и една загуба.

Първенството на словашка земя ще се състои от 10 до 19 юли. Представителният ни тим се намира в група D, където ще срещне Унгария, Албания, Нидерландия и Дания. Българите ще стартират с мач срещу нидерландците на 11-и, а ден по-късно ще имат за съперник унгарците. 13-и е почивен ден, а ден след това предстои мач с датчаните. Последният мач за българския отбор ще бъде на 15-и срещу албанците.