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Баскетболният ЦСКА привлича Чавдар Костов от Левски

от БНТ
10:44, 15.07.2022
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Чавдар Костов
Снимка: БГНЕС
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Баскетболният национал Чавдар Костов ще играе в ЦСКА през следващия сезон. За това подсказва публикация във Фейсбук на благодетеля на футболния ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, чиято компания ще инвестира и в "червения" тим.

Очаква се гардът да бъде представен официално от „червените“ съвсем скоро.

Именно това е начинът, по който Цветомир Найденов обявява и новите попълнения във футболния клуб.

„Армейците“ се завърнаха в елита на българския баскетбол. Тимът ще бъде воден от националния селекционер Росен Барчовски.

Чавдар Костов носи екипа на Левски през последните два сезона.

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