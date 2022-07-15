Баскетболният ЦСКА привлича Чавдар Костов от Левски

Снимка: БГНЕС

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Баскетболният национал Чавдар Костов ще играе в ЦСКА през следващия сезон. За това подсказва публикация във Фейсбук на благодетеля на футболния ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, чиято компания ще инвестира и в "червения" тим.

Очаква се гардът да бъде представен официално от „червените“ съвсем скоро.

Именно това е начинът, по който Цветомир Найденов обявява и новите попълнения във футболния клуб.

„Армейците“ се завърнаха в елита на българския баскетбол. Тимът ще бъде воден от националния селекционер Росен Барчовски.

Чавдар Костов носи екипа на Левски през последните два сезона.

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