Балкан ликува за втори път при дебюта си в Еврокъп. Действащите шампиони в НБЛ матираха Рациофарм Улм с 86:78 в среща от осмия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". Селекцията на Богдан Караичич наложи волята си, особено в последните три части, но едва в заключителните секунди намериха пътя към успеха, нанасяйки трето последователно поражение на във втория по сила турнир на Евролигата за състава, воден от Тай Харелсън.

По този начин срещу името на балканци личат две победи и шест загуби, което ги оставя на последното осмо място във временното класиране, а германците се намират на шестата позиция с три успеха и пет поражения. Следващият мач в надпреварата за Балкан ще бъде на 8 декември, когато ще има визита на Бахчешехир, докато Рацофарм ще домакинства на Манреса и Йордан Минчев ден по-късно.

Another night to celebrate in Botevgrad Balkan picks up its second victory of the campaign! #RoadToGreatness https://t.co/aaeDQYAPM1 — BKT EuroCup (@EuroCup) November 17, 2026

Откриващите минути се превърнаха в надлъгване. Джаванте МакКой, Николай Грозев и Улрих Шомше се заеха с частта в офанзивен план за домакините, докато от другата страна тази задача се падна на Армел Траоре и Меиса Фей. Константин Тошков и Джейлън Симс се заеха със задачата да реализират за своите отбори, но първият се погрижи балканци да се радват на аванс от 6 точки в края на встъпителния период.

Траоре и Файе направиха така, че гостите да поставят ударно начало на втората десетка, превръщайки импулса в обрат. Константин Тошков имаше други намерения и почти собственоръчно се погрижи „зелените“ да се отърсят от шока, както и да си върнат лидерството, за да се оттеглят в съблекалнята при 41:37.

Two blocks. Zero mercy! #RoadToGreatness https://t.co/qLiG9vnuR3 — BKT EuroCup (@EuroCup) November 17, 2026

Гаел Бониля и МакКой обединиха усилия за силен старт на третата част, когато „зелените“ започнаха да мечтаят за двуцифрена преднина. Иби Уотсън бе светлият лъч за германците, които отговориха на жеста, но тимът от Ботевград си извоюва 12-точков актив след 30 минути игрово време.

OH MY GOODNESS. ARMEL TRAORE! @ratiopharmulm https://t.co/uQnVk3imUk — BKT EuroCup (@EuroCup) November 17, 2026

Александър Стоименов, МакКой и Шомше окрилиха актуалните носители на Купата на България и при откриването на заключителната четвърт да запази двуцифрената си преднина. Адам Атана не бе казал последната си дума и до голяма степен неговите действия доближиха отбора от Улм само до 5 точки с по-малко от 3 минути, оставащи на часовника. Тройка и на Амадоре доближи участника в Бундеслигата само до 3 пасив, но Тошков върна жеста от далечна дистанция. Последваха и важни намеси на МакКой, който окончателно осигури успеха на домакините.

Джаванте МакКой бе големият герой за Балкан със своите 22 точки, 6 борби, 13 асистенции и 5 откраднати топки. Константин Тошков се разписа със 17 точки, Гаел Бониля регистрира 13 и 6 завършващи подавания. Улмрих Чомче остави на сметката си 11 и 7 овладени под двата коша топки.

Армел Траоре отговори за германците с 16 точки и 10 борби. Михаел Ратай наниза 14 точки, Адам Атамна и Иби Уотсън (8 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 13.