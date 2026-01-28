БЧК предупреждава за опити за измама с името на организацията

Българският Червен кръст не участва, не е участвал и не е упълномощавал никого да организира или координира кампания за събиране на списъци, лични данни или информация от общински администрации или граждани във връзка с твърдение за „бедствено положение“. Това се посочва в официална позиция, изпратена от БЧК, след получен сигнал.

В сигнала се посочва, че в общински администрации в страната е получено писмо от мъж на име Петко Асенов, който представя себе си като член на неправителствена организация и в писмото си твърди за обявено бедствено положение на 19 януари 2026 г. и за участие на БЧК в кампания за изготвяне на списъци за подпомагане на нуждаещи се.

Съгласно Закона за защита при бедствия, бедствено положение може да бъде обявено само от компетентни органи на изпълнителната власт – Министерския съвет, областен управител или кмет, в рамките на изрично определени правомощия, припомниха от БЧК. Към настоящия момент няма акт, решение или официално съобщение от орган на изпълнителната власт, с което да е обявено бедствено положение на територията на България.

Единственият достоверен източник на информация за бедствено положение са официалните съобщения на органите на изпълнителната власт, публикувани чрез държавни институции и официални канали. Всяка друга информация, разпространявана от физически лица или други организации, няма правна стойност.