БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

БЧК предупреждава за опити за измама с името на организацията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
бчк предупреждава измами името организацията
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Българският Червен кръст не участва, не е участвал и не е упълномощавал никого да организира или координира кампания за събиране на списъци, лични данни или информация от общински администрации или граждани във връзка с твърдение за „бедствено положение“. Това се посочва в официална позиция, изпратена от БЧК, след получен сигнал.

В сигнала се посочва, че в общински администрации в страната е получено писмо от мъж на име Петко Асенов, който представя себе си като член на неправителствена организация и в писмото си твърди за обявено бедствено положение на 19 януари 2026 г. и за участие на БЧК в кампания за изготвяне на списъци за подпомагане на нуждаещи се.

Съгласно Закона за защита при бедствия, бедствено положение може да бъде обявено само от компетентни органи на изпълнителната власт – Министерския съвет, областен управител или кмет, в рамките на изрично определени правомощия, припомниха от БЧК. Към настоящия момент няма акт, решение или официално съобщение от орган на изпълнителната власт, с което да е обявено бедствено положение на територията на България.

Единственият достоверен източник на информация за бедствено положение са официалните съобщения на органите на изпълнителната власт, публикувани чрез държавни институции и официални канали. Всяка друга информация, разпространявана от физически лица или други организации, няма правна стойност.

#опит за измама #Български червен кръст #БЧК

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Общество

Документи от личния архив на княз Батенберг стават част от българското историческо наследство
Документи от личния архив на княз Батенберг стават част от българското историческо наследство
"В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море? "В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Чено море?
Чете се за: 04:30 мин.
Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш
Чете се за: 02:47 мин.
Одобрени са над 1 млн. евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в ясли или градини Одобрени са над 1 млн. евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в ясли или градини
Чете се за: 00:45 мин.
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински сестри Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински сестри
Чете се за: 05:42 мин.
"Булгартрансгаз" ще участва в реализацията на дигитален коридор между Азия и Европа "Булгартрансгаз" ще участва в реализацията на дигитален коридор между Азия и Европа
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Протести в Италия - не искат американската имиграционна полиция да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ