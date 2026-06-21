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Белгия без Жереми Доку срещу Иран

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Спорт
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Вирусно заболяване извади крилото от сметките на белгийците.

Белгия без Жереми Доку срещу Иран
Снимка: БТА
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Крилото Жереми Доку отпадна окончателно от състава на Белгия за мача от световното първенство по футбол срещу Иран заради вирусно заболяване, съобщава агенция ДПА. В пост на националния отбор в социалните мрежи става ясно, че той има инфекция в респираторния тракт.

Само преди дни стана ясно също, че Доку очаква раждането на първото си дете през месец юли и може да пътува обратно до страната си.

Белгия направи равенство 1:1 с Египет в първия си мач от Група G и Доку бе един от малцината национали на европейците, които играха добре. "Червените дяволи" са трети в потока преди срещата с Иран, насрочена за 22:00 часа българско време тази вечер.

#Жереми Доку #Национален отбор на Белгия по футбол за мъже #Мондиал 2026

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