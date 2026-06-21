Белгия без Жереми Доку срещу Иран

Вирусно заболяване извади крилото от сметките на белгийците.
Крилото Жереми Доку отпадна окончателно от състава на Белгия за мача от световното първенство по футбол срещу Иран заради вирусно заболяване, съобщава агенция ДПА. В пост на националния отбор в социалните мрежи става ясно, че той има инфекция в респираторния тракт.
Само преди дни стана ясно също, че Доку очаква раждането на първото си дете през месец юли и може да пътува обратно до страната си.
Белгия направи равенство 1:1 с Египет в първия си мач от Група G и Доку бе един от малцината национали на европейците, които играха добре. "Червените дяволи" са трети в потока преди срещата с Иран, насрочена за 22:00 часа българско време тази вечер.