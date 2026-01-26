Бен Шелтен очаква шампиона Синер на четвъртфиналите

Бен Шелтън продължава впечатляващото си представяне на Откритото първенство на Австралия и се класира за четвъртфиналите при мъжете.

При четвъртото си участие в основната схема в Мелбърн, поставеният под №8 американец достигна за трети път до топ 8, след като надделя над норвежеца Каспер Рууд с 3:6, 6:4, 6:3, 6:4 в последния мач от програмата на четвъртия кръг.

Шелтън демонстрира типичната си агресивна игра, записвайки 14 аса и впечатляващите 55 печеливши удара. Американецът бе изключително стабилен на сервис, печелейки 83% от точките на първо подаване и 73% на второ.

Въпреки крайния резултат, двубоят не започна лесно за Шелтън. Рууд взе първия сет, а американецът стигна до първия си пробив чак в десетия гейм на втората част — ключов момент, който му позволи да изравни сетовете.

Оттам нататък инициативата постепенно премина в ръцете на Шелтън. В третия и четвъртия сет Рууд бе поставен под постоянен натиск, като на няколко пъти успя да отрази точки за пробив, но в решаващите моменти не издържа и това се оказа фатално.

В спор за място на полуфиналите американецът ще се изправи срещу двукратния шампион в Мелбърн Яник Синер. Двамата се срещнаха на полуфиналите на турнира миналата година, когато италианецът стигна до победата в последователни сетове.