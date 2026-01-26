БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бен Шелтен очаква шампиона Синер на четвъртфиналите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Американецът пречупи Каспер Рууд в четири сета.

Бен Шелтън
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бен Шелтън продължава впечатляващото си представяне на Откритото първенство на Австралия и се класира за четвъртфиналите при мъжете.

При четвъртото си участие в основната схема в Мелбърн, поставеният под №8 американец достигна за трети път до топ 8, след като надделя над норвежеца Каспер Рууд с 3:6, 6:4, 6:3, 6:4 в последния мач от програмата на четвъртия кръг.

Шелтън демонстрира типичната си агресивна игра, записвайки 14 аса и впечатляващите 55 печеливши удара. Американецът бе изключително стабилен на сервис, печелейки 83% от точките на първо подаване и 73% на второ.

Въпреки крайния резултат, двубоят не започна лесно за Шелтън. Рууд взе първия сет, а американецът стигна до първия си пробив чак в десетия гейм на втората част — ключов момент, който му позволи да изравни сетовете.

Оттам нататък инициативата постепенно премина в ръцете на Шелтън. В третия и четвъртия сет Рууд бе поставен под постоянен натиск, като на няколко пъти успя да отрази точки за пробив, но в решаващите моменти не издържа и това се оказа фатално.

В спор за място на полуфиналите американецът ще се изправи срещу двукратния шампион в Мелбърн Яник Синер. Двамата се срещнаха на полуфиналите на турнира миналата година, когато италианецът стигна до победата в последователни сетове.

Свързани статии:

Яник Синер продължава атаката към трета титла в Мелбърн
Яник Синер продължава атаката към трета титла в Мелбърн
Световният №2 спечели в три сета изцяло италианския сблъсък с...
Чете се за: 02:12 мин.
Музети елиминира Фриц и за първи път стигна до четвъртфиналите в Мелбърн
Музети елиминира Фриц и за първи път стигна до четвъртфиналите в Мелбърн
Италианецът се наложи в три сета и си уреди дуел с Новак Джокович.
Чете се за: 03:15 мин.
#Australian Open 2026 #Бен Шелтън #Каспер Рууд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
1
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
3
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
4
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
5
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
6
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: ATP

Яник Синер продължава атаката към трета титла в Мелбърн
Яник Синер продължава атаката към трета титла в Мелбърн
Музети елиминира Фриц и за първи път стигна до четвъртфиналите в Мелбърн Музети елиминира Фриц и за първи път стигна до четвъртфиналите в Мелбърн
Чете се за: 03:15 мин.
Роджър Федерер вярва, че Карлос Алкарас ще спечели в Австралия Роджър Федерер вярва, че Карлос Алкарас ще спечели в Австралия
Чете се за: 02:20 мин.
Новак Джокович се класира служебно за четвъртфиналите на Australian Open Новак Джокович се класира служебно за четвъртфиналите на Australian Open
Чете се за: 02:15 мин.
Александър Зверев и Алекс де Минор преодоляха четвъртия кръг на Australian Open Александър Зверев и Алекс де Минор преодоляха четвъртия кръг на Australian Open
Чете се за: 04:45 мин.
Карлос Алкарас победи Томи Пол в три сета за четвъртфинал на Australian Open Карлос Алкарас победи Томи Пол в три сета за четвъртфинал на Australian Open
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:37 мин.
Регионални
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г. ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е...
Чете се за: 02:25 мин.
Още
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ